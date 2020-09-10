世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐

▲ 世貿組織（WTO）總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）8月31日離職後，至今仍未選出接任人。

世貿組織（WTO）總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）8月31日離職後，至今仍未選出接任人。世貿官員與多個成員國代表本周商議人選，美國正值總統大選期而立場未明。加上中美貿易戰因素，世貿總幹事競選陷入僵局，專家認為世貿有機會拖到美國大選後才決定。

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貿易一直是美國總統大選的焦點議題，路透社引述6名前世貿官員和貿易專家指，華府在世貿總幹事方面有決定性影響力，他們認為世貿目前的商討過程或只是浪費時間。

中美貿易戰觸發兩國關係緊張，特朗普政府更對世貿組織感到不滿，通過阻止世貿協調上訴機構法官的任命，試圖癱瘓世貿仲裁機制。

離任世貿總幹事阿澤維多的前顧問廷林（David Tinline）分析：

我很難想像特朗普政府會改變立場，而且對此作出非常積極的決定。 （I find it hard to imagine that the Trump administration would shift tack and do something very positive for the system.）

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世貿前官員及專家更指出，中美貿易衝突也是導致競選更複雜的因素，估計美國支持的候選人會遭中方拒絕，而中方支持的候選人同樣會遭美方拒絕。

專家預計，部分世貿成員寧願等到美國總統大選結果出爐。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）曾強調，要處理貿易爭議及批評特朗普的關稅政策，外界也認為與特朗普相比，他對世貿的態度更友好。

前世貿成員范登博舍（Peter van den Bossche）表示，世貿固然可繼續玩等待的遊戲，但可能會直到明年2月或3月才可選出總幹事。

目前有8名候選人角逐世貿總幹事一職，世貿將於下周三（16日）首輪會議結束後，淘汰2名候選人，暫定於11月7日前確認接任人選。

責任編輯：鄭錦玲