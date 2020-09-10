  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 21:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐

環球政治 20:34 2020/09/10

分享：

世貿組織（WTO）總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）8月31日離職後，至今仍未選出接任人。

世貿組織（WTO）總幹事阿澤維多（Roberto Azevedo）8月31日離職後，至今仍未選出接任人。世貿官員與多個成員國代表本周商議人選，美國正值總統大選期而立場未明。加上中美貿易戰因素，世貿總幹事競選陷入僵局，專家認為世貿有機會拖到美國大選後才決定。

華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯 【下一頁】

英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜 【下一頁】

貿易一直是美國總統大選的焦點議題，路透社引述6名前世貿官員和貿易專家指，華府在世貿總幹事方面有決定性影響力，他們認為世貿目前的商討過程或只是浪費時間。

中美貿易戰觸發兩國關係緊張，特朗普政府更對世貿組織感到不滿，通過阻止世貿協調上訴機構法官的任命，試圖癱瘓世貿仲裁機制。

離任世貿總幹事阿澤維多的前顧問廷林（David Tinline）分析：

我很難想像特朗普政府會改變立場，而且對此作出非常積極的決定。

（I find it hard to imagine that the Trump administration would shift tack and do something very positive for the system.）

世貿總幹事阿澤維多 提早逾一年離任 【下一頁】

世貿前官員及專家更指出，中美貿易衝突也是導致競選更複雜的因素，估計美國支持的候選人會遭中方拒絕，而中方支持的候選人同樣會遭美方拒絕。

專家預計，部分世貿成員寧願等到美國總統大選結果出爐。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）曾強調，要處理貿易爭議及批評特朗普的關稅政策，外界也認為與特朗普相比，他對世貿的態度更友好。

前世貿成員范登博舍（Peter van den Bossche）表示，世貿固然可繼續玩等待的遊戲，但可能會直到明年2月或3月才可選出總幹事。

目前有8名候選人角逐世貿總幹事一職，世貿將於下周三（16日）首輪會議結束後，淘汰2名候選人，暫定於11月7日前確認接任人選。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
今日
【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜
今日
【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜
【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職
今日
【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職
【美國大選】拜登談振興製造業 倡美國製造稅務政策
今日
【美國大選】拜登談振興製造業 倡美國製造稅務政策
世貿總幹事阿澤維多 提早逾一年離任
2020/05/15
世貿總幹事阿澤維多 提早逾一年離任
地緣政治 人事調動 貿易戰 總統大選 美國 世界貿易組織 中美貿易戰

上一篇文章

黎巴嫩貝魯特碼頭發生大火 有人即逃離首都

下一篇文章

【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間21:00）
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年