世貿總幹事競選陷僵局 或拖到美國大選結果出爐

世貿組織(WTO)總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)8月31日離職後,至今仍未選出接任人。世貿官員與多個成員國代表本周商議人選,美國正值總統大選期而立場未明。加上中美貿易戰因素,世貿總幹事競選陷入僵局,專家認為世貿有機會拖到美國大選後才決定。

華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯 【下一頁】

英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜 【下一頁】

貿易一直是美國總統大選的焦點議題,路透社引述6名前世貿官員和貿易專家指,華府在世貿總幹事方面有決定性影響力,他們認為世貿目前的商討過程或只是浪費時間。

中美貿易戰觸發兩國關係緊張,特朗普政府更對世貿組織感到不滿,通過阻止世貿協調上訴機構法官的任命,試圖癱瘓世貿仲裁機制。

離任世貿總幹事阿澤維多的前顧問廷林(David Tinline)分析:

我很難想像特朗普政府會改變立場,而且對此作出非常積極的決定。

(I find it hard to imagine that the Trump administration would shift tack and do something very positive for the system.)