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美國新創能源公司以核廢料轉化為電池 電池壽命最高延長至3萬年？

環球政經 19:59 2020/09/10

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能源是現代生活不可或缺的一環，要是能源短缺，小至我們的家電、大至基建配套也無法正常運作，在一個現代城市可是不堪設想，不過產生能源期間，同時為我們帶來不少污染，影響地球生態。最近美國一間科技公司就提出，利用核廢料製作電池，希望能夠減少污染。

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提出以核廢料製作電池的公司為美國加州的新創能源公司Nuclear Diamond Battery，他們希望可將核廢料轉為電池，並指這項技術研發最近獲得大幅進展，未來技術完全成熟時，可將電池壽命延長達10年至最高的3萬年，相當誇張。

【恒大汽車】恒大健康推6款新能源車 取名「恒馳」目標全球規模最大【下一頁

該公司已經在美國能源部核下的國家以及英國劍橋大學進行測試，發現納米晶鑽石（Nano-diamond）電視可充電40%，應用技術為Nuclear Diamond Battery 專有，在納米金鋼石表面進行特別處理的成果，能有效的從鑽石中提取電荷。雖然研發進度不錯，但目前Nuclear Battery Diamond 還未生產產品原形，只是進行了相關概念實證。公司的首席策略人員表示，未來可能會以這項專利技術生產出一塊能供電10年的電池。

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責任編輯：翁嘉陽

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