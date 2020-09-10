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【iPhone 12】iPhone12或成近6年最hit iPhone 中金籲留意11大蘋概股

股樓投資 20:30 2020/09/10

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蘋果公司（美：AAPL）宣布將於9月15日舉行發報會，中金預期，蘋果將舉行數場發布會，屆時或推出iPhone12、Apple Watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新產品。

【中芯國際】台積電上月收入創單月新高 將啟動史上最大規模招聘 詳情請看【下一頁

【大行點睇】被中金評為「跑贏行業」 海底撈炒上6%再創新高 詳情請看【下一頁

而受各界注目的iPhone12，中金預期它將成為6年以來最受歡迎的iPhone。因目前iPhone的全球用戶超過10億，而當中有72%用戶正持有2017年或更早出產的形號，所以潛在換機需求強勁。另外，有指iPhone12會作出多項改變。功能上，將增設5G、全系列OLED屏幕；外觀上將縮小「劉海」及新增深藍配色等。所以該行認為iPhone12會是近十年來的創新大作。而且，由去年下半年來，蘋果一改過往的訂價策略，開始走親民路線。預料新機定價亦較為親民，加大對舊用戶的引力。

中金公司亦建議關注11隻中港上市，蘋果業務佔比高的相關股份，本港股份包括比亞迪電子（00285）及瑞聲科技（02018）兩股。比亞迪電子及瑞聲皆被該行評為「跑贏大市」，比亞迪的目標價為43元，瑞聲目標價則為70元。

內地上市的股份，則包括歌爾股份（深：002241）、立訊精密（深：002475）、信維通信（深：300136）、環旭電子（滬：601231）、藍思科技（深：300433）、東山精密（深：002384）、領益智造（深：002600）、工業富聯（滬：601138）及鵬鼎控股（深：002938）等9股。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

比亞迪電子（00285） 瑞聲科技（02018） iPhone 經濟

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