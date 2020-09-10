【歐央行議息】歐洲央行維持利率、買債計劃不變 上修GDP預測（第二版）

歐洲央行（ECB）宣布，維持存款機制利率-0.5%不變；主要再融資利率亦繼續維持於0。在整體貨幣政策上亦未有大變動， 1.35萬億歐元的大規模計亦將繼續。另外，該行亦將今年歐元區GDP預測由-8.7%，修訂為-8%， 預計2021年通脹率1%，此前預期為0.8%。

歐洲央行表示，主要利率將保持在當前或更低的水平，直到通脹前景穩固地回升至接2％的水平為止。該行亦 將繼續按照疫推出的大規模資產購買計劃（PEPP）進行採購，總金額為1.35萬億歐元。預計 將至少在2021年6月底前，會繼續根據PEPP進行資產購買，直到確認疫情危機結束為止。

而資產購買計劃（APP）下的淨購買額將繼續以每月200億歐元的速度增長，並在年底前以另外1200億歐元的臨時額度進行購買。

拉加德︰不以滙率為目標

歐洲央行行長拉加德表示， 財政措施應該是有針對性的、臨時性的，委員會討論了歐元的升值，不以外滙滙率為目標，歐元升值給物價帶來了負面壓力。 希望英國脫歐談判的結果將帶來有利的結果。正在密切關注英國脫歐談判情況

分析認為，歐洲央行在削弱歐元方面實際上能做的很少。利率已經低到幾乎不能再低了，各種資產購買和貸款計劃規模已經相當龐大。與此同時，歐元有充分理由升值，包括經濟活動改善、新冠病毒感染率相對可控等。

（第二版新增拉加德言論）

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編輯︰侯景成