【歐央行議息】歐洲央行維持利率、買債計劃不變 上修GDP預測

歐洲央行（ECB）宣布，維持存款機制利率-0.5%不變；主要再融資利率亦繼續維持於0。在整體貨幣政策上亦未有大變動， 1.35萬億歐元的大規模計亦將繼續。另外，該行亦將今年歐元區GDP預測由-8.7%，修訂為-8%。

歐洲央行表示，主要利率將保持在當前或更低的水平，直到通脹前景穩固地回升至接2％的水平為止。該行亦 將繼續按照疫推出的大規模資產購買計劃（PEPP）進行採購，總金額為1.35萬億歐元。預計 將至少在2021年6月底前，會繼續根據PEPP進行資產購買，直到確認疫情危機結束為止。

而資產購買計劃（APP）下的淨購買額將繼續以每月200億歐元的速度增長，並在年底前以另外1200億歐元的臨時額度進行購買。

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編輯︰侯景成