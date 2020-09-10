軍艦島受颱風重創 大範圍歷史建築恐崩塌

日本日前受颱風海神吹襲，位於長崎市有軍艦島之稱的端島，有大範圍建築群受風災影響可能出現崩塌，包括日本最古老的鋼筋水泥建築物「30號棟」。

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日本傳媒報導，端島本年多次經歷天災，造成島上多個歷史悠久的建築物崩毀。「30號棟」建於大正五年，擁有超過一百年歷史，是日本最悠久的鋼筋水泥建築物。於海神吹襲後，「30號棟」一邊外牆部分結構倒塌，鋼筋外露。而較早時另一颱風美莎克吹襲，亦令登島碼頭損毀。

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長崎市政府表示，由於島上多個建築物有崩塌危險，維修人員無法進入進行修復保護工程。目前暫時未知何時可重新開放，讓遊客登島，但當局正與日本中央及縣政府商討，加緊維修登岸設施及護岸牆等。

端島，又名軍艦島，是日本西部九州海域的半人工島嶼，明治23年（即1890年）為日本供應製鐵用原料炭。在1960年代初期，因開採海底煤礦，人口一度超過5,000人。由於當年韓國仍為日本殖民地，有大量朝鮮青年，被迫到島上奴役，有一定的歷史價值，被聯合國於2015年列入世界文化遺產。

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