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【疫市熱賣】港空氣滅菌機大賣　扶手梯滅菌產品擬年底面世

商業 08:00 2020/09/12

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研發空氣滅菌機的港企Hygeatec銷售多款不同大小的空氣滅菌機。（Hygeatec提供圖片）

新冠肺炎疫情下，全球對消毒清潔用品的需求增加。研發空氣滅菌機的港企Hygeatec「食正」商機，預計今生產量較去年增加3至4倍。該企在疫情前已開始研發的扶手梯滅菌產品，預計今年尾推出。

「微型閃電」消滅病毒新品　擬今年年底推出
Hygeatec早於2003年沙士後，研發並生產空氣滅菌機，利用「等離子」空氣滅菌技術，在產品的管道中產生「微型閃電」消滅細菌、病毒等微生物。

該公司除了將技術應用於空氣外，早前申請港府的基金，及自行投資約200萬元，研發應用於消滅物件表面的病毒及細菌，率先登場為扶手梯滅菌產品。他預料，將在今年11至12月推出市場；並正研究應用於其他物件表面。同時他預備斥約1,000萬港元，研發消滅水中病毒及細菌等。

疫情爆發加快空氣滅菌機出口海外
Hygeatec研發總監徐奕偉接受本報專訪時表示，部分海外市場在疫情爆發後，對於具滅菌功效的產品進口有特別安排，暫時放寬部分限制，該公司即時加快出口到海外的計劃，銷往美國、英國、澳洲、日本等地，海外市場佔整體銷量20%。

其空氣滅菌機於香港研發、設計及生產，亦正研究花費1至1年半時間，提升香港廠房的自動化生產能力。但中美角力下，美國要求香港製造產品更改為「中國製造」，令他考慮或轉往內地生產。他解釋，由於產量不斷上升，再衡量在香港生產的過程和成本後，發現內地租金平、勞動力多，可能更適合品牌未來的生產需求。但他強調，仍在努力平衡各生產因素，希望可保留在香港生產。

疫情爆發至今，有不少同類型產品推出市面。徐奕偉認為要提升競爭力，除了宣傳和推廣外，還需要多參加比賽提高知名度。疫情下難以參加實體展宣傳，便參加由香港貿發局舉辦的網上展覽夏季採購匯，亦有海外公司藉此洽談合作方案。

記者：馬意文

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