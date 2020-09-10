【MPF】積金局：提升MPF資訊透明度助基金減費　網上平台推出後逾40基金收費下調

積金局近年以「三步曲」方式，提升強積金資訊透明度，旨在增加強積金透明度、促進市場競爭及創造減費空間。積金局表示，自網上的強積金基金平台推出後，超過40個基金共10個強積金計劃的投資管理費下調達20%，未來將進一步促請受托人檢視減價空間。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，積金局近年推出一系列提升強積金透明度的措施，以便計劃成員能夠更積極管理強積金，為退休儲備做好打算。積金局於去年4月將基金表現平台、收費比較平台、低收費基金列表及「預設投資」基金列表整合為「強積金基金平台」，並於本年7月推出流動應用程式。積金局亦首次把基金收費「一拆三」分爲「行政費、受託人費、保管人費」、「保薦人費」及「投資管理費」，通過市場力量， 推動強積金基金收費下調。鄭恩賜續稱，現階段正深入探討收費的準則及合理性，進一步促請受托人檢視減價空間。

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優化周年權益報表

現時計劃成員主要透過周年權益報表及網上版強積金帳戶概覽查詢資訊，積金局優化了強積金帳戶資料展示，希望方便打工仔輕易比較及管理帳戶資訊。以往周年權益報表只通過文字表達，積金局主管（產品規管）李啟宏指有不少市民反映報表資訊繁多、數字使人眼花繚亂，因此積金局於2019年底加插圖表，令圖像化後的資訊清晰易明。優化版報表本月將陸續以電子和郵遞方式寄出。

新增風險級別

李啟宏表示並不是每位計劃成員對投資存有一定知識，部分缺乏投資經驗，選擇強積金計劃時，往往對產品一知半解。因此積金局新設四項改善措施，包括強積金計劃説明書、於積金局網頁新增「投資重點」及「受託人對基金表現的評估」快捷鍵及新增風險級別。

現時由基金過去三年的每月回報，運算所得的年率化標準差計算出的風險標記，部分計劃成員或未能讀懂。因此積金局要求增設風險級別以1至7個等級披露基金的風險級別，1為最低風險基金，7則為波幅最大的基金。

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撰文：梁翠麗