【每日焦點】iPhone 12上調出貨量至8,000萬部　最期待5G+5.4吋屏幕

▲ 是日科技焦點圍繞即將登場的iPhone 12。

iPhone 12相關消息甚囂塵上，惟市場預期，iPhone 12不會亮相下周Apple Event，只以iPad和Apple Watch新品為主，蘋果或改在10月才另行發布新iPhone。

據韋德布希證券（Wedbush）最新報告指出，蘋果及iPhone 12供應鏈均預期消費者對6.7吋iPhone 12 Pro Max的需求增加，會於推出新iPhone 12時引發超級換機潮。故將早前估計5G版iPhone 12介乎6,500萬至7,000萬部之間出貨量，上調預測至7,500萬部，甚至可達到8,000萬部。

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iPhone 12即將推出，你心中理想的iPhone又會是怎樣？近日外媒針對用家對iPhone 12的期望，進行了喜好調查，結果超過5成人表示，理想中的iPhone 12是支援5G網絡及具備5.4吋屏幕。更有41%用家稱願意更換iPhone 12。

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責任編輯：姚慧儀