【美股焦點】百度組建生物科技初創 傳洽商融資20億美元

▲ 百度據報有意拓展生物業務。

互聯網公司百度（美︰BIDU）傳有意拓展業務至生物技領域。據外電報道，百度正尋求在未來3年內，為一家生物科技初創企業尋求20億美元融資。報道引述消息稱，該生科公司並非為百度的子公司，惟百度創辦人李彥宏亦有參與項目。

報道又指，新公司主要透過人工智能（AI）技術開發新藥物及診症。消息稱，目前已有一些投資者對項目感興趣，但由於談判仍處於初期階段，無法透露更多細節。

據稱，百度此前曾向基因檢測機構，流行病控制中心和研究機構免費提供了一種名為「LinerFold」的算法程序，有助識別病毒的遺傳組成，可用於開發疫苗。。

自從新冠疫情爆發以來，百度一直計劃增加在健康醫療方面投入，據報初創生科公司已營運6個月。

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編輯︰侯景成