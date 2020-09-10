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【2020施政報告】廠商會冀推防疫抗疫基金3.0　資助製造進出口業

商業 19:23 2020/09/10

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廠商會會長吳宏斌期望，「防疫抗疫基金3.0」下為製造業和進出口貿易業提供現金補助。(資料圖片)

廠商會早前提交2020年《施政報告》建議，當中提及希望盡快推出「防疫抗疫基金3.0」，以進一步加強對企業的資金支持、助企業拓展本地銷售及內銷市場、設恆常基金以支援數碼轉型等。

【2020施政報告】疫情影響經濟　工總冀盡快推「健康碼」加快兩地經貿往來

【保就業計劃】廠商會建議延長資助期限　支援製造和進出口貿易業

冀推防疫抗疫基金3.0　延長保就業計劃
廠商會會長吳宏斌期望，「防疫抗疫基金3.0」下為製造業和進出口貿易業提供現金補助；將「保就業」計劃的資助期延長為9個月以上；向「中小企業市場推廣基金」注資，研究引入「循環式」批核機制；「BUD專項基金」以本港市場為主攻目標，資助地域範圍亦可延展至全球。

香港品牌優先採購　加快從出口轉內銷
製造業正面臨全球產業鏈重塑的挑戰，「香港製造」產品又被打壓，他認為，政府應推廣「香港品牌」作為香港形象重建的著力點，以及拓展對外經貿關係的工作方向之一，政府採購訂立「香港品牌優先」的原則，並協助港商加快「從出口轉內銷」方向轉型，抓緊內循環的商機。

Ｄ-Biz變恆常基金　擴展資助範圍
疫情下數碼轉型亦相當重要，吳建議，將「遙距營商計劃」提升為常設的「數碼轉型促進計劃」；資助範圍從「硬技術」延展至涵蓋「軟技能」；設立「示範項目」，推廣本地數碼轉型的經驗。

加快再工業化　吸企業來港設生產線
此外，廠商會亦希望政府能進一步加快「再工業化」發展，包括制定整全的再工業化政策、提升政府於產業發展中的角色、把握國際產業格局調整的機遇，吸引企業來港設立生產線等。

【中小企困局】總商會調查：中小企生意大跌　近半最多支撐6個月

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責任編輯：朱悅瀅

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