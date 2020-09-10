【美國大選】華府被指干預情報評估 聚焦中國伊朗、放過俄羅斯

美國情報機構指2016年大選遭到俄羅斯干預，令美國朝野關注會否在今屆大選重演。美國國土安全部前任情報人員爆料，部門代理部長曾經下令停止對俄羅斯有否干預大選的評估，把焦點轉向中國和伊朗，並且低調處理白人至上主義活動。

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墨菲（Brian Murphy）曾在國土安全部擔任情報範疇的助理副部長，在周三（9日）公開爆料，代理部長沃爾夫（Chad Wolf）在5月中旬告訴他，改變情報評估匯報焦點，放到中國和伊朗的政治干預威脅，並突顯左翼團體涉及的本地亂事。

墨菲又指稱，沃爾夫披露有關命令是來自白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）。但墨菲稱，他拒絕遵從沃爾夫的指令，認為指令將把國家置於危險。

白宮和國土安全部均否認墨菲的爆料。白宮發言人馬修斯（Sarah Matthews）稱，奧布萊恩從未尋求指示情報單位的焦點，形容這是錯誤和誹謗。

墨菲周二（8日）已經向國土安全部的監察長作出投訴，並於周三轉交眾議院情報委員會。

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責任編輯：陳啟賢