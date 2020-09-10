  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 20:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力?

環球社會熱點 19:09 2020/09/10

分享：

【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力?

美國大選11月3日舉行，大選進入直路，有份揭露水門事件的資深記者伍德沃德的新書，爆出多條重磅消息，包括特朗普年初曾親口承認新冠病毒致命，對外卻刻意淡化疫情。須知特朗普一向對傳媒不客氣，不諱言轟記者報假新聞，何以願意對伍德沃德吐露心聲？CNN分析指，特朗普希望在歷史上，留下好名聲。

【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度【下一頁】

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情 【下一頁】

對特朗普而言，伍德沃德算不上是「自己人」，卻願意在去年12月至今年7月期間，18度接受伍德沃德訪問，伍德沃德要求於全部訪問錄音，特朗普高度配合，全部首肯，與平日拒記者於千里的態度相比，無疑十分反常，令人費解。

美國有綫新聞網絡（CNN）資深編輯西利扎（Chris Cillizza）分析指，特朗普是美國史上最注重傳媒對自己報道的總統，對新聞報道跟進之緊貼，史上無總統可比。

西利扎認為，特朗普對自己形象的重視，已達痴迷（obsession）程度，驅使他作出收購格陵蘭及將自己肖像刻入「總統山」拉什莫爾山（Mount Rushmore）等奇妙倡議。這些舉動顯示地產商出身的特朗普，希望留名青史（preserving his legacy），以美國最佳總統之一的形象被記住。

特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談【下一頁】

【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚【下一頁】

而伍德沃德（Bob Woodward）作為將尼克遜總統拉下台的新聞界巨人，美國最出名的政治記者，由他手中的筆寫出來的消息，權威性毋庸置疑，受公眾信任，無疑可助特朗普達到這一點。

伍德沃德近年專注寫書，多本書題材都是近期的美國總統，小布殊（George W. Bush）的書寫了4本，奧巴馬（Barack Obama）也寫了兩本，寫特朗普政府的，2018年亦出版了一本《Fear: Trump in the White House》。

【國金好書】新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從【下一頁】

西利扎指，當伍德沃德想寫書講特朗普，對特朗普來講，除了是一種榮幸，亦是確立形象的的大好機會，若能說服伍德沃德，一般傳媒的報道不公平，有偏見，或能令特朗普以不一樣的方式被記住。

新聞很快被淡忘，西利扎稱，所有總統某程度上都願意與伍德沃德合作，因為他們都相信，與一位影響力如此高的人物合作，不但會影響他當下予人的觀感，更會影響日後外界對他的記憶，向伍德沃德這樣地位的記者吐露內幕，是難以抵抗的誘惑。

責任編輯：林建忠

相關文章

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情
今日
【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情
【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表
今日
【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表
【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職
今日
【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職
【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度
今日
【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度
【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜
今日
【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜
選舉 政治 總統大選 特朗普 格陵蘭 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【新冠肺炎】細聲傾計更安全 美研究：可減低病毒傳播

下一篇文章

【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間19:00）
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增
【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵