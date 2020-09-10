▲ 【美國大選】令特朗普願錄音受訪訴心聲 伍德沃德有何魔力?

美國大選11月3日舉行，大選進入直路，有份揭露水門事件的資深記者伍德沃德的新書，爆出多條重磅消息，包括特朗普年初曾親口承認新冠病毒致命，對外卻刻意淡化疫情。須知特朗普一向對傳媒不客氣，不諱言轟記者報假新聞，何以願意對伍德沃德吐露心聲？CNN分析指，特朗普希望在歷史上，留下好名聲。

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對特朗普而言，伍德沃德算不上是「自己人」，卻願意在去年12月至今年7月期間，18度接受伍德沃德訪問，伍德沃德要求於全部訪問錄音，特朗普高度配合，全部首肯，與平日拒記者於千里的態度相比，無疑十分反常，令人費解。

美國有綫新聞網絡（CNN）資深編輯西利扎（Chris Cillizza）分析指，特朗普是美國史上最注重傳媒對自己報道的總統，對新聞報道跟進之緊貼，史上無總統可比。

西利扎認為，特朗普對自己形象的重視，已達痴迷（obsession）程度，驅使他作出收購格陵蘭及將自己肖像刻入「總統山」拉什莫爾山（Mount Rushmore）等奇妙倡議。這些舉動顯示地產商出身的特朗普，希望留名青史（preserving his legacy），以美國最佳總統之一的形象被記住。

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而伍德沃德（Bob Woodward）作為將尼克遜總統拉下台的新聞界巨人，美國最出名的政治記者，由他手中的筆寫出來的消息，權威性毋庸置疑，受公眾信任，無疑可助特朗普達到這一點。

伍德沃德近年專注寫書，多本書題材都是近期的美國總統，小布殊（George W. Bush）的書寫了4本，奧巴馬（Barack Obama）也寫了兩本，寫特朗普政府的，2018年亦出版了一本《Fear: Trump in the White House》。

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西利扎指，當伍德沃德想寫書講特朗普，對特朗普來講，除了是一種榮幸，亦是確立形象的的大好機會，若能說服伍德沃德，一般傳媒的報道不公平，有偏見，或能令特朗普以不一樣的方式被記住。

新聞很快被淡忘，西利扎稱，所有總統某程度上都願意與伍德沃德合作，因為他們都相信，與一位影響力如此高的人物合作，不但會影響他當下予人的觀感，更會影響日後外界對他的記憶，向伍德沃德這樣地位的記者吐露內幕，是難以抵抗的誘惑。

責任編輯：林建忠