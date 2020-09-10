【新冠肺炎】日航班要緊急降落 竟然是這個原因?

全球多國立例規定公眾場所戴口罩。日本樂桃航空(Peach Aviation)一班客機，日前中途緊急降落途徑的機場，原因竟是有乘客不願配戴口罩。

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該航班原定由北海道飛往大阪，據日本傳媒報導，該名乘客於飛機起飛前，已經沒有戴上口罩，空中服務員有介入勸籲亦不果。飛機起飛後，多名乘客表示不滿，於機上發生爭論，機組人員其後亦警告該名乘客，結果他變本加厲，逼使機組人員決定於途徑的新潟機場降落，並將該名不肯配戴口罩的乘客驅逐下機，才重啟旅程。

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航班最後安全抵達大阪，比原訂到達時間延遲2 小時 15 分鐘，影響共124名機上乘客。雖然如此，機組人員的決定卻得到網民稱讚，甚至提議航空公司要求該名被驅逐下機的乘客賠償事件中的損失。

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