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【英國疫情】約翰遜推全民檢測 耗資1萬億難如登月

環球社會熱點 23:01 2020/09/10

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，全民檢測計劃是疫苗面世前，阻擋第二波疫情的唯一希望。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，政府計劃推出全民檢測計劃。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，全民檢測計劃是疫苗面世前，阻擋第二波疫情的唯一希望。相關文件顯示，計劃耗資1000億英鎊（約1萬億港元），目標檢測量可達每日1,000萬，但有官員認為目標不現實，技術上未必做到。

英國首相約翰遜表示，全民檢測計劃是疫苗面世前，阻擋第二波疫情的唯一希望。（our only hope for avoiding a second national lockdown before a vaccine） 據報約翰遜形容有關計劃等同登陸月球。

【新冠肺炎】細聲傾計更安全 美研究：可減低病毒傳播【下一頁】

【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課【下一頁】

流出的相關文件指出，全民檢測計劃耗資1,000億英鎊（約1萬億港元），與全國教育經費相若。

計劃目標每日檢測量能達1,000萬次，規模前所未有，但有官員認為計劃實現的可能性低。因當前的檢測配套只能實現這個目標的一小部分，部分所需的技術甚至尚未面世。

約翰遜又言，不能夠保證這項檢測計劃成功，但希望到明年春天可廣泛推行，若各項措施能夠結合，可讓劇院、運動場等場所盡可能在聖誕節之前，恢復接近正常運作。

英國周三（9日）新增2,659宗確診病例，比前一天上升，周日和周一更接近3,000宗，較8月每天新增大約1,000宗大幅上升。

【英國疫情】衛生部研究：復課感染風險不比留在家中高【下一頁】

【歐洲第二波疫情】英國大曼徹斯特40學校出現病例 復課勢掀爭議【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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