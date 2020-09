【英國疫情】約翰遜推全民檢測 日測千萬次有難度

▲ 英國首相約翰遜(Boris Johnson)表示,全民檢測計劃是疫苗面世前,阻擋第二波疫情的唯一希望。

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,政府計劃推出全民檢測計劃。首相約翰遜(Boris Johnson)表示,全民檢測計劃是疫苗面世前,阻擋第二波疫情的唯一希望。相關文件顯示,計劃耗資1000億英鎊(約1萬億港元),目標檢測量可達每日1,000萬,但有官員認為目標不現實,技術上未必做到。

英國首相約翰遜表示,全民檢測計劃是疫苗面世前,阻擋第二波疫情的唯一希望。(our only hope for avoiding a second national lockdown before a vaccine)

流出的相關文件指出,全民檢測計劃耗資1,000億英鎊(約1萬億港元),與全國教育經費相若。計劃目標每日檢測量能達1,000萬次,規模前所未有,但有官員認為計劃實現的可能性低。因當前的檢測配套只能實現這個目標的一小部分,部分所需的技術甚至尚未面世。

約翰遜又言,不能夠保證這項檢測計劃成功,但希望到明年春天可廣泛推行,若各項措施能夠結合,可讓劇院、運動場等場所盡可能在聖誕節之前,恢復接近正常運作。

英國周三(9日)新增2,659宗確診病例,比前一天上升,周日和周一更接近3,000宗,較8月每天新增大約1,000宗大幅上升。

