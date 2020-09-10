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【渣打重組】渣打明年起調整組織架構　專注發展個人客戶

即市財經 18:42 2020/09/10

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渣打指，明年1月1日起調整組織架構，將專注發展個人客戶，整合亞洲網絡業務。

渣打集團 （02888） 宣布，明年1月1日起調整組織架構，將專注發展個人客戶，整合亞洲網絡業務，並重新安排人事崗位。渣打將於下月29日公布第3季業績時，披露更多架構調整細節。

洪丕正將改任渣打亞洲區行政總裁

渣打指，大中華及北亞業務，以及東盟及南亞業務，將會合併成新的亞洲地區業務。大中華及北亞區行政總裁、零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正將會改任亞洲區行政總裁。

同時，零售銀行、私人銀行及財富管理業務，將會合併成新業務「消費者、私人及企業銀行業務（CPBB）」。東盟及南亞區行政總裁徐仲薇，將改任消費者、私人及企業銀行業務行政總裁。

集團行政總裁溫拓思表示，有關改動將加強集團個人客戶業務，支持具盈利能力的業務增長，並更專注發展亞洲業務，可為企業及機構客戶提供更好服務。

另外，渣打歐洲、美洲區及私人銀行業務行政總裁Tracy Clarke將於年底退休，Simon Cooper將會擔任歐洲及美洲區、企業、商業及機構銀行業務（CCIB）行政總裁。 

相關文章：滙豐率先減收費、渣打即跟上 恒生稱正在研究中

相關文章：滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）

 

編輯：陳韻妍
 

香港股票 銀行 渣打集團（02888） 合併 財富及資產管理 私人銀行

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