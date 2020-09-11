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【網購商機】Alfred智能櫃曾獲內地資金注資　強調「港企」身份紮根香港

商業 10:00 2020/09/11

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Pakpobox董事李兆倫肯定Alfred目前紮根香港的定位。（曾耀輝攝）

香港網購疫下快速增長，惟B2C層面的速遞服務選擇不算多。不少網店轉投本地小型的物流公司，貪其收費相宜、彈性大。香港物流初創Pakpobox，旗下品牌Alfred智能櫃亦從中受惠。雖企業獲多方融資，惟董事李兆倫強調，公司決策不受其他投資者影響。

【網購商機】Alfred智能櫃單量急增1.4倍　如何解決「爆倉」危機？

Pakpobox成立6年多，李兆倫坦言不斷撞板才發展至現時的規模。公司在香港成立，而團隊又視香港為品牌的重要據點。他強調，Alfred只有在香港站穩陣腳、發展成熟，才可更著力進軍海外。

投資者從不過問公司決策

Pakpobox發展至今，曾獲不同投資者注資，包括中國遞四方速遞（4PX）主席、日本創投基金Infinity Venture Partners 、本地創投基金SQ Capital等。即使投資者來自五湖四海，但李兆倫肯定Pakpobox是香港企業的定位，又稱投資者從不過問公司的決策，「 4PX投資者股權佔比不足10%。」

為繼續擴大Pakpobox及Alfred的規模，會繼續對接網店平台、擴大合作夥伴數量。該企亦有再融資的計劃，惟坦言以現階段的市況，絕非易事。李兆倫指，企業有另一海外項目正進入最後階段。若順利完成，則可減輕現時的融資需求。

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記者：葉泳珊

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