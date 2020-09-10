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張國榮生忌將至　京都寫真美術館推寫真集（附連結）

商業 19:15 2020/09/10

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攝影師清永安雄，在社交網站上載部份珍貴照片。

踏入9月，相信不少「榮迷」都會記得9月12日，這是香港巨星張國榮（哥哥）的生忌。他當年參加歌唱比賽憑翻唱《American Pie》進入演藝圈，留下的作品無數，傳頌至今並被視為經典，粉絲都渴望再見到偶像的作品。

適逢9月12日將至，日本京都寫真美術館再次發行在1999年的《All About Leslie》寫真集，每本售價（連稅）6,600日圓，惟只限於日本售賣，未有安排海外發售。在新冠肺炎疫情下，香港「榮迷」似乎甚難購買。若果有朋友在日本，不妨電郵到kyoto.japanesque@gmail.com，每人只限購買一本，同時限量發售30本，先到先得。

哥哥的照片吸引過千讚好。（清永安雄instagram截圖）

清永安雄於社交網站連續數日發布哥哥張國榮的寫真照片。（清永安雄instagram截圖）

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哥哥魅力依然　勁吸讚好
不過，未能購買的榮迷毋須絕望，該本寫真集的攝影師清永安雄，亦在社交網站上載部份珍貴照片。【按此】可到其Instagram帳號欣賞。小編留意到雖然清永安雄的追蹤者數目超過2,300名，但作品普遍吸引雙位數的的讚好。有關於哥哥的帖文，就吸引到千位數的讚好，最高更吸引逾6,300個讚好。

日本京都真美術館再次發行在1999年的《All About Leslie》寫真集，每本售價（連稅）6,600日圓，惟只限於日本售賣。（清永安雄instagram截圖）

照片中除了有不同的場境，哥哥配合呈現不同神態。（清永安雄instagram截圖）

哥哥為著名的歌影視三棲明星，留下作品包括《阿飛正傳》中被生母拋棄而放蕩不羈的旭仔、《霸王別姬》中深愛師兄的程蝶衣、《胭脂扣》中敗家的花花公子十二少等，每次演繹都投入全新的角色，歌曲《風繼續吹》、《春光乍洩》等亦為人熟悉。

責任編輯：馬意文

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