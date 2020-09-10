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【新冠肺炎】由9月15日起 政府部門全面恢復正常公共服務

理財智慧 19:31 2020/09/10

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政府發言人今日(10號)表示, 因應疫情最新發展, 將於9月15日, 即下周二起, 政府部門將全面恢復正常公共服務, 並會實施社交距離和感染控制措施。

他指, 考慮到社會運的需要, 政府部門會恢復正常公共服務；而個別政策局和部門或需要時間部署人手和物資, 以及遵守防疫情規例, 或會稍後才能恢復部分服務, 有關部門會就其最新服務安排的詳情另作安排。

【一文看清】康文署周五起分階段重開多個設施　部分將繼續停用：【下一頁

【理財智慧】月光族必學3大儲錢方法　堅持每日儲一年有66795元！：【下一頁

另外, 在恢復服務的同時, 政府部門將採取針對性的措施, 例如實施彈性上班時間, 以減少在繁忙時間使用公共交通工具的人員、盡可能使用視像會議及在員工之間或員工和公眾之間保持距離, 或設置間隔等。

政府預料, 在恢復初期, 可能會有較多市民需要各項服務, 輪侯時間可能會較長, 或需要更長時間才能完成處理。他亦呼籲 有需要的市民可繼續 利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法；若市民有需要前往政府大樓或辦事處, 須一直佩帶口罩, 並遵從相關部門實施的防疫措施, 包括體温檢測和人流控制安排。

 

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責任編輯：潘曉豐

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