  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 19:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

銀聯：雲閃付App新增支援綁定東亞銀行提款卡

即市財經 18:34 2020/09/10

分享：

銀聯國際宣布，雲閃付App新增支援綁定東亞銀行銀聯提款卡。

銀聯國際宣布，雲閃付App新增支援綁定東亞銀行銀聯提款卡，成為可同時支援信用卡和提款卡的香港發卡機構。銀聯指，兩年內過百萬港澳地區發行的銀聯卡綁定雲閃付App以及其他接入銀聯二維碼的發卡機構自有App，而今年首8個月港澳地區的銀聯二維碼交易量更較去年全年倍增。

雲閃付App於2018年9月10日開通港澳持卡人服務，東亞銀行為較早已支援綁定雲閃付App的機構。目前，兩地接入雲閃付App的34家機構中，大部分均以信用卡為主，未來銀聯將繼續與各機構合作，將支援卡種擴展至更多提款卡，而銀聯於港澳提款卡市場所佔份額達超過95%。

銀聯國際發言人表示，銀聯希望充分借助我們在支付市場上的技術和網絡優勢，與業界夥伴廣泛合作，讓更多港人可享受銀聯二維碼等的創新支付體驗，同時為提款卡發卡機構提供可持續發展的模式。

相關文章：【新股IPO】銀聯商務擬科創版上市　中金公司任輔導機構

滙豐率先減收費、渣打即跟上 恒生稱正在研究中

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦

經濟 雲閃付 銀行

上一篇文章

【UNIQLO口罩】UNIQLO AIRism口罩25日全港門市發售　3件裝售79元

下一篇文章

【騰訊股價】騰訊雲將支持《王者榮耀》、《和平精英》4000萬人同時在綫 預計今年上海電競收入達36億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度