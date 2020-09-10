銀聯：雲閃付App新增支援綁定東亞銀行提款卡

▲ 銀聯國際宣布，雲閃付App新增支援綁定東亞銀行銀聯提款卡。

銀聯國際宣布，雲閃付App新增支援綁定東亞銀行銀聯提款卡，成為可同時支援信用卡和提款卡的香港發卡機構。銀聯指，兩年內過百萬港澳地區發行的銀聯卡綁定雲閃付App以及其他接入銀聯二維碼的發卡機構自有App，而今年首8個月港澳地區的銀聯二維碼交易量更較去年全年倍增。

雲閃付App於2018年9月10日開通港澳持卡人服務，東亞銀行為較早已支援綁定雲閃付App的機構。目前，兩地接入雲閃付App的34家機構中，大部分均以信用卡為主，未來銀聯將繼續與各機構合作，將支援卡種擴展至更多提款卡，而銀聯於港澳提款卡市場所佔份額達超過95%。

銀聯國際發言人表示，銀聯希望充分借助我們在支付市場上的技術和網絡優勢，與業界夥伴廣泛合作，讓更多港人可享受銀聯二維碼等的創新支付體驗，同時為提款卡發卡機構提供可持續發展的模式。

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編輯：袁諾曦