【中芯國際】台積電上月收入創單月新高 將啟動史上最大規模招聘

中芯國際(00981)主要對手，台灣最大半導體企業台積電（美︰TSM）宣布，8月營業收入1228.8億元新台幣，按年及按月同樣分別增加16%，再創單月新高 。台積電收入續增，主要受惠來自被美方制裁華為的存貨需求增加。

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同時，近日台灣媒體報道，台積電將啟動史上最大規模的招聘活動，計劃增聘8000人，應對另一間內地半導體企業武漢弘芯的大規模挖角。台積電董事長劉德音上月於台中出席活動時表示，台積電今年生意好，將會招聘8000人，人數是去年的一倍。以今年台積電約有5萬名員工計，新一輪招聘將增加16%員工。

訂單, 收入突飛猛進正是台積電加碼請人的主因。台積電今年7納米先進製程的產能有望增至2018年的產能的3.5倍，遙遙領先多間主要對手，包括中芯、英特爾（美：INTC）和三星。有專家亦估計，英特爾2022年起可能會將CPU（中央處理器）交給技術上領先1.5至2代（相當於2至3年）的台積電代工，加上美國醞釀對內地半導體企業出手，掀起轉單效應下也利好台積電的生意。

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