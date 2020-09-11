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【趣味韓情@iM網欄】花一整天也逛不完 韓國地下購物街的魔力

名人薈萃 09:30 2020/09/11

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近年，很多人喜歡到韓國自遊行，相對跟旅行團來說，自訂行程及時間較為靈活。

在韓國，除了大型商和購物街外、幾乎每一大小區內都會有地下購物街。購物街內店舖種類非常之多，由生活百貨，日用品，衫褲鞋襪，飾物，手提電話，配件，零食，餐廳，咖啡店，美容，占卜問卦，想得到得都會有！購物街規模細至幾十間，大至上千間商鋪，真的花一整天的時間也未能行完。購物街內每個角落都有咖啡店和小食店，可作中段休息一下，整理戰利品後又再血拚。

地下購物街的價錢一般都比商場及百貨公司較便宜，當購買得多數量時還可以有少少折扣優惠。唯一要提醒得是，不是每間商鋪都接受信用咭付款，或可能要加收附加費，最好帶備足夠現金。為方便顧客，地下街內設置大型儲物櫃，購物後可將物處理好才去用餐

地下購物街營運時間通常是早上九時至晚上十時。

韓國有四個比較大型的地下購物街：-

1）首爾江南區 - 高速客運站 (고속터미널)

地下鐵3，7，9號線

*相連新世界百貨公司

2）仁川市 - 抱平站 (부평역)

。 地下鐵1號線 及 仁川1號線

*鄰近樂天百貨

3）釜山 - 西面站 （서면역)

KTX釜山站轉地下鐵1，2號線

*鄰近樂天百貨及烤肉

4）大邱市 - 大邱站 (대구역)

大邱市 中區 太平路1街

KTX 東大邱站轉 地下鐵1號線

* 鄰近七星市場，東成購物大街

Agnes 推介～

愛美的女孩子，如果在香港有做假眼睫毛的話，到韓國就一定要去做一次啦！香港價錢約500元 ，但地下街內專門店就只面韓圜35000-50000，即230-350元左右，視乎所面眼睫毛長度計算。過程約30分鐘，成個人都靚了！

作者_Agnes簡介：

很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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撰文 : Agnes

欄名 : 趣味韓情

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