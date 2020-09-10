【騰訊股價】騰訊雲將支持《王者榮耀》、《和平精英》4000萬人同時在綫 預計今年上海電競收入達36億人幣

▲ 騰訊雲將支持《王者榮耀》、《和平精英》4000萬人同時在綫。

騰訊（00700）旗下騰訊雲發布升級的遊戲解決方案。在遊戲研發階段，將向客戶開放騰訊遊戲原生的數據庫Tcaplus DB，該數據庫可支撐《王者榮耀》、《和平精英》等數百款遊戲，每日超過4000萬人同時在綫，可以幫助遊戲廠商應對高訪問量的需求。

另外，騰訊研究院聯合騰訊雲發布報告顯示，全國用雲量增長118%。上海穩居電競一線城市，加速建成全球電競之都，並帶動相關產業如直播、交通、旅遊的增長，以及城市文化品牌發展。 2020英雄聯盟全球總決賽將在上海舉辦，預計今年上海電競產業其他領域帶來的收入達36.3億元人民幣。

騰訊全日微升0.4%，收報506元，成交70.2億元。

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編輯：陳華