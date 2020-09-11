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【網購商機】Alfred智能櫃單量急增1.4倍　如何解決「爆倉」危機？

商業 09:00 2020/09/11

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Pakpobox董事李兆倫透露，疫情期間，Alfred的定單量按年大幅上漲144%至每月10萬宗。（曾耀輝攝）

疫情陰霾籠罩香港大半年，網上購物成為港人的日常習慣。Alfred智能櫃伺機吸納更多新客戶，惟同時面對定單急增、派送時間延長等挑戰。Alfred如何解決難題，穩定服務質素？

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Alfred是怎樣營運？

Alfred智能櫃是初創企業Pakpobox旗下品牌，以「共享」平台方式運作。舉例如DHL、4PX等20多間物流公司，負責運送過程如收件、分件等，而Alfred則提供科技方案、整合自取點資源、接洽店鋪客戶等。簡單而言，消費者向網站訂貨後，可選擇到Alfred的自取點、智能櫃取貨。

網購熱潮　刺激單量按年增144%

Pakpobox董事李兆倫透露，疫情期間，Alfred的定單量按年大幅上漲144%，至每月10萬宗；企業客戶數量亦在大半年間急增500個。不過，他坦言現時與競爭對手的距離甚遠，對手的規模、單量甚至是其10倍。該企希望藉共享自取點網絡、價格相宜的優勢搶佔市場，目標是霸佔3成市場。只要單量達每月15萬至16萬件，毛利率即可由15%提升至30%。

Alfred只要單量達每月15萬至16萬件，毛利率即可由15%提升至30%。（網站截圖）

合作夥伴「爆倉」　恐流失1成客戶

網購熱潮的挑戰亦隨之而來，李兆倫坦言：「派送時間由以往的2至3日，延長至1星期。」最近其中一間合作夥伴因囤積太多其他貨件未能完成運送，接獲大量投訴。

李兆倫指出，「爆倉」失誤涉及2000件貨物，料流失約10%客戶。該企即時採取兩項行動：（１）終止與該物流公司的合作，直至其派送系統開放予Alfred；（２）取回全部貨件，由Alfred重新處理。

汲取是次教訓，Alfred智能櫃落實添置一部自動分件機。李表示，以人手分件，每人每小時最多只能處理100件；自動分件機則每小時可處理6000件，。該部機器索價70至80萬港元，預計明年初投用。

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記者：葉泳珊

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