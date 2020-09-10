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【新地業績】新地全年盈利跌近48% 李兆基將退下任職48年董事局副主席

股樓投資 18:23 2020/09/10

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新鴻基地產 （00016） 於周四（10日）收市後公布截至6月底止全年業績，集團表示，計及投資物業公平值減少55.1億元，股東應佔溢利則為235.21億元，按年減少約48%。派末期息每股3.7元，連同中期息，全年每股派息4.95元，與前個財政年度相同。


集團期內全年物業銷售收入為412.64億元，溢利錄得183.77億元。租金收入方面，全年總租金收入為242.14億元，按年跌3%；淨租金收入錄得185.65億元，按年跌跌6%。截至6月底止，集團在香港的土地儲備約有5690萬平方呎，足以支持集團未來5年的發展需要。

另外，新地主席兼董事總經理郭炳聯指，李兆基因其年事已高，將於11月退任公司非執行董事及終止出任公司董事局副主席。他指李兆基為公司已故創辦人郭得勝的緊密業務夥伴， 自公司於1972年上市時，李兆基便一直出任本公司董事局副主席， 服務至今超過逾48 年，對集團的發展與成功貢獻良多。郭炳聯指，李博士多年來對集團的重 大貢獻衷心致謝。

郭炳聯又表示，社會事件和疫情對集團多項業務均帶來不同程度的影響：酒店業務錄得重大虧損，樓宇銷售受到影響；物業租務組合亦遭受重大挑戰，尤其零售商場，在新租和續租租金均面對龐大下調壓力。  面對疫情挑戰，集團與社會同舟共濟，致力保障就業，集團沒有裁員，更額外增聘人手，加強防疫及清潔的措施。此外，為舒緩商場租戶的經營壓力，集團向受影響的租戶提供租金寬減，更安排不同推廣計劃。


他亦指，堅信集團以及香港均有穩固基礎及良好的長遠發展前景，香港擁有「一國兩制」行穩致遠的獨特優勢和卓越的國際競爭力，加上中央政府對香港作為國際金融和商業中心的支持，以及內地經濟長遠前景良好，包括大灣區的龐大發展機遇，香港整體經濟及社會都會一如以往蓬勃發展。

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記者：陳詠妍

 

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