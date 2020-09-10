  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 19:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜

環球政治 18:20 2020/09/10

分享：

英國首相約翰遜為迫使歐盟讓步，有意通過議案授權官員凌駕《脫歐協議》當中涉及北愛爾蘭安排的部分。歐盟對此表達重大關注，雙方預定於周四舉行緊急會談商討。

【英國脫歐】擬改北愛狀況 英政府承認會違反國際法【下一頁】

【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步【下一頁】

歐盟委員會副主席謝夫佐維奇

「歐盟副總理」歐盟委員會副主席謝夫佐維奇（Maros Sefcovic）將前往倫敦，緊急會晤英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）。歐盟發言人表示，歐盟尋求英國確認，會全面和及時落實脫歐協議。

約翰遜周三提交國會的「內部市場議案」（Internal Market Bill），當中提出貨物從北愛爾蘭進入英國本島時，不會再作海關檢查。

議案內容引起歐盟關注，因為將會違反脫歐協議當中有關北愛爾蘭的安排，而英方也已承諾會違反國際法。

【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」【下一頁】

【英國脫歐】倘違脫歐協議 專家憂英國被告上歐洲法院【下一頁】

約翰遜則辯稱，議案是確保英國內部市場的完整，同時保障北愛和平進展。批評者則指，約翰遜此舉勢將損害英國的國際信譽。

除了英歐關注，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也說此開腔，提醒英方任何損害北愛和平協議的舉動，都會成為美英達成貿易協議的障礙，警告一旦違反和平協議，便不會有美英貿易協議。

【英國脫歐】歐盟被揭對英國信任急跌 談判再添憂【下一頁】

【英國脫歐】約翰遜：無協議脫歐對英國或是好結果【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

北韓金與正「失蹤」逾一個月 專家：若10月不出現恐已出事
今日
北韓金與正「失蹤」逾一個月 專家：若10月不出現恐已出事
【英國疫情】初企研發極速病毒測試 20秒有結果
今日
【英國疫情】初企研發極速病毒測試 20秒有結果
【諾貝爾獎】特朗普被提名和平獎 大熱門卻是其死對頭
今日
【諾貝爾獎】特朗普被提名和平獎 大熱門卻是其死對頭
【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課
今日
【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課
【俄羅斯疫苗】第三階段臨床試驗展開 3.1萬人參加
今日
【俄羅斯疫苗】第三階段臨床試驗展開 3.1萬人參加
外交 政治 約翰遜 高文浩 國際法 英國 北愛爾蘭 脫歐 歐盟

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間19:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】細聲傾計更安全 美研究：可減低病毒傳播
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增
【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
【新冠疫苗】牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間18:00）
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世