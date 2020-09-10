【英國脫歐】英歐緊急會談 討論違反脫歐協議事宜

英國首相約翰遜為迫使歐盟讓步，有意通過議案授權官員凌駕《脫歐協議》當中涉及北愛爾蘭安排的部分。歐盟對此表達重大關注，雙方預定於周四舉行緊急會談商討。

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【英國脫歐】約翰遜擬改對北愛爾蘭承諾 迫歐盟談判讓步【下一頁】

▲ 歐盟委員會副主席謝夫佐維奇

「歐盟副總理」歐盟委員會副主席謝夫佐維奇（Maros Sefcovic）將前往倫敦，緊急會晤英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）。歐盟發言人表示，歐盟尋求英國確認，會全面和及時落實脫歐協議。

約翰遜周三提交國會的「內部市場議案」（Internal Market Bill），當中提出貨物從北愛爾蘭進入英國本島時，不會再作海關檢查。

議案內容引起歐盟關注，因為將會違反脫歐協議當中有關北愛爾蘭的安排，而英方也已承諾會違反國際法。

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約翰遜則辯稱，議案是確保英國內部市場的完整，同時保障北愛和平進展。批評者則指，約翰遜此舉勢將損害英國的國際信譽。

除了英歐關注，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也說此開腔，提醒英方任何損害北愛和平協議的舉動，都會成為美英達成貿易協議的障礙，警告一旦違反和平協議，便不會有美英貿易協議。

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責任編輯：陳啟賢