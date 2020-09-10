【新冠肺炎】細聲傾計更安全 美研究：可減低病毒傳播

新冠肺炎疫情全球大流行，不少地區強制民眾於公眾場所戴口罩，又實施限聚令控疫。美國有大學研究指出，如人們在説話時降低音量，已有助減低新冠肺炎病毒傳播，更建議於高風險場所設靜音區域。

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路透社報道，美國加州大學戴維斯分校的研究人員，周三（9日）發表研究結果。研究指人們如平均降低説話音量6分貝，在控制病毒傳播方面，與增加1倍室内通風量可達到同樣效果。

研究人員表示，人們説話時噴出的飛沫微粒，揮發後會於空氣留下足以攜帶病毒的氣溶膠（aerosol，指從人體呼出並漂浮在空氣中的微小顆粒），成為病毒傳播途徑。如人們説話音量提高約35分貝，粒子發射率將大幅提高50倍。

首席研究員里斯滕帕特（William Ristenpart）指，音量並非唯一衡量風險指標，並非所有室内環境的氣溶膠傳播（aerosol transmission）風險都相等。他指出一個安靜但擠滿人的課室，比不擁擠的卡啦OK更危險。

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研究人員於報告中建議，政府可於高風險的公共場所，例如是醫院或餐廳設置靜音區域（quiet zones），料有助減低病毒傳播的風險。

世衛組織（WHO）今年7月修改指引，稱人們如在合唱團練習，或在健身室和餐廳等場所，都有發生氣溶膠傳播的風險。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國有大學研究指出，如人們在説話時降低音量，可有助減低新冠肺炎病毒傳播。