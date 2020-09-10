中國大手購入農產品 美國黃豆期貨創2年來紀錄

受惠於中國大量購入美國黃豆，美國黃豆期貨價格創2018年來新高。

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美國農業部表示，全球最大黃豆進口國中國，於日前向其購入 66.4 萬噸黃豆，為 7 月 22 日以來的最大單日總量。路透社亦報導，有關採購為中國一連串大宗買入農產品的最新一筆交易，令CBOT 11 月黃豆期貨連續第 12 天上漲，於周三(9日) 收高 5-3/4 美分，報每蒲式耳 9.78-3/4 美元。

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美國黃豆出口協會執行長蘇健 (Jim Sutter)表示，全球對黃豆需求強勁，預期未來6個月的需求龐大，使美國農民對未來身計比以前樂觀得多。中美雙方早於本年 1 月簽署協議，中方會於本年購買125 億美元，再於下年購買 195 億美元的美國農產品。

中國正面臨多年來首次玉米短缺，令中國玉米價格急劇上漲。蘇健指中國正因季節性需求，積極向美國購入黃豆。對於有人擔心中國可能無法履行協議承諾，蘇健表示協議許多細節尚要解決，認為目前雙方協議順利。他又指，中國豬群數量從非洲豬瘟中慢慢恢復，黃豆需求可能還會出現增長。

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