【搜索市場】華為推出搜索引擎　百度搜索或再添對手

▲ 華為推出搜索引擎，主要針對海外市場。

華為在東莞松山舉行的2020年的開發者大會上，華為消費者業務雲服務總裁張平安公布終端雲服務HMS Core 5.0全球發布。華為將全面開放HMS五大服務引擎，讓全球開發者都可以參與開發，構建HMS新生態。根據華為的資料，五大服務引擎包括支付引擎、廣告引擎、瀏覽引擎、地圖引擎及搜索引擎。

張平安在會上正式發布搜索引擎HUAWEI Research，主要面向移動領域，可以開放予企業及生態系統。根據內地媒體介紹，華為搜尋引擎是為移動終端作準備，目前已覆蓋170個國家及地區，超過50種語言及20個行業。

目前內地搜尋引擎由百度主導，去年市佔率超過六成，近日騰訊 （00700） 公布在微信加入「搜一搜」功能，挑戰百度搜尋的市場地位。華為今次的搜索引擎，據報主要針對海外市場，對百度未必有即時挑戰。

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編輯：謝克迪