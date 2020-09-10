  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 18:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【搜索市場】華為推出搜索引擎　百度搜索或再添對手

即市財經 17:56 2020/09/10

分享：

華為推出搜索引擎，主要針對海外市場。

華為在東莞松山舉行的2020年的開發者大會上，華為消費者業務雲服務總裁張平安公布終端雲服務HMS Core 5.0全球發布。華為將全面開放HMS五大服務引擎，讓全球開發者都可以參與開發，構建HMS新生態。根據華為的資料，五大服務引擎包括支付引擎、廣告引擎、瀏覽引擎、地圖引擎及搜索引擎。

張平安在會上正式發布搜索引擎HUAWEI Research，主要面向移動領域，可以開放予企業及生態系統。根據內地媒體介紹，華為搜尋引擎是為移動終端作準備，目前已覆蓋170個國家及地區，超過50種語言及20個行業。

目前內地搜尋引擎由百度主導，去年市佔率超過六成，近日騰訊 （00700） 公布在微信加入「搜一搜」功能，挑戰百度搜尋的市場地位。華為今次的搜索引擎，據報主要針對海外市場，對百度未必有即時挑戰。

相關文章：

【晶片股】台積電8月收入創新高 受惠華為囤貨利好

華為余承東：上半年手機全球出貨量1.05億部 上季已出現缺貨

【騰訊股價】微信推新功能「搜一搜」　劍指百度搜尋業務？

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

 

編輯：謝克迪

騰訊 華為 東莞 經濟

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】濠江機電暗盤曾倍升　一手帳面賺2200元（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄366億元　超購410倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄366億元　超購410倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）