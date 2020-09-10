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北韓金與正「失蹤」逾一個月 專家：若10月不出現恐已出事

環球社會熱點 17:55 2020/09/10

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北韓金與正「失蹤」逾一個月 專家：若10月不出現恐已出事

北韓領袖金正恩屢傳身體出現問題後，北韓政局持續受外界關注，金正恩據報已下放部份權力給胞妹金與正。不過，金與正已沒有公開露面約一個半月，反而金正恩近日頻頻現身。有南韓專家指，倘金與正在10月再不現身，或意味金與正已遭不測。

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金與正自7月27日出席南北韓停戰協定簽署六十五周年紀念活動後，就沒有現身。韓東國際大學（Handong Global University）國際政治教授Park Won-gon認為，金與正6月時未能阻止，脫北者於北韓邊境發派傳單，故此金與正被視為「失職」，所以沒有公開露面。

該專家又認為，由於金與正是負責處理南韓及美國的事務，但北韓現正忙於處理颱風、水災等事宜，所以金與正最近沒有現身是十分合理。

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南韓國家戰略研究院（Korea Research Institute for National Strategy）外交及保安中心總監Shin Beom-chul則認為，金與正遲遲未有公開露面，應是北韓內部的政治考量。

他相信，如果在10月10日勞動黨成立紀念日，都未有見到金與正，或意味金與正已遭不測。

責任編輯：林嘉莉

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