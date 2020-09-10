【iPhone 12】iPhone 12即將推出　近6成果粉期待支援5G+5.4吋屏幕

▲ 近日外媒針對用家對iPhone 12的期望，進行了喜好調查，發現超過5成人表示，理想中的iPhone 12是支援5G網絡及具備5.4吋屏幕。

iPhone 12到底何時面世？蘋果公司（美︰AAPL）早前公布，將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時）舉行Apple Event。惟市場預期，iPhone 12不會亮相下周Apple Event，蘋果或改在10月才另行發布新iPhone。近日外媒針對用家對iPhone 12的期望，進行了喜好調查，發現超過5成人表示，理想中的iPhone 12是支援5G網絡及具備5.4吋屏幕。

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外媒《PhoneArena》調查結果顯示，有關即將推出的iPhone 12系列機型，用家最期望是支援5G（58%）及提供5.4吋小屏（51.5%）選擇，緊隨其後的包括鏡頭提升、120Hz屏幕刷新率等，而LiDAR激光雷達掃描儀、蘋果A14 Bionic處理器則排最後。

此外，41%用家稱願意更換iPhone 12，25%持觀望態度，34%表明不更換。

至於最受歡迎的機型，最便宜的5.4吋iPhone 12最受歡迎，其後依次為iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 Pro。

責任編輯：姚慧儀