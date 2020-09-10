【限時優惠】小米推9月限時折扣　涵蓋手機、各類智能產品

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小米（01810）上月在成立10周年之際，推出感謝祭限時優惠，本月再推出涵蓋小米手機、新系列如小米多功能網關2、光照度感應器、智能檯燈，以及家品類智能產品等的限時折扣，將於本周五（11日）至下周二（15日）期間舉行。
小米表示，活動期間於小米香港官網及小米之家，購買小米 10 Lite 5G、POCO F2 Pro 5G，以及家品類智能產品如米家掃拖機器人、空氣淨化器、投影儀等均設優惠，見下表：
|產品
|限時優惠/優惠價（港元）
|小米 10 Lite 5G（6GB+128GB版本）
|贈送小米手環4C 及小米支架式自拍桿黑色
|POCO F2 Pro 5G
|
|米家掃拖機器人1C
|$1,499（原價$1,599）
|小米空氣淨化器3
|$899（原價$1,099）
|小米藍牙項圈耳機 降噪版
|$499（原價$599）
|小米投影儀青春版
|$3,199（原價$3,399）
|小米盒子s
|$399（原價$469）
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兩款新推的米家吸頂燈450、小米智能檯燈Pro則同樣售469港元，前者有日光和月光兩種照明模式，支援米家APP及Apple Homekit遙距操控；後者則可根據不同讀寫、手工、電腦等光線需求與用家身高差別，自動調節光線角度和亮度，支援米家APP。
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責任編輯：張寶燕