【晶片股】台積電8月收入創新高 受惠華為囤貨利好

▲ 台積電8月收入創新高。

半導體代工龍頭企業台積電 （台︰2330） （美︰TSM）公布，8月營收1228.8億元新台幣，折合41.99億美元，再創單月收入歷史新高，按月增16%，按年增15.8%。

台積電收入創新高，主要是由於美國對華為的制裁，令華為加緊囤貨所致。據了解，台積電將從9月15日起將無法向華為供貨，料9月份及其後收入增長勢頭將會放緩。

另外，摩根大通估計，電腦處理器晶片龍頭英特爾（美︰INTC）的5nm製程CPU研發進程會加快。甚至已進入晶片設計的最後「下綫（tape out）」 階段，並推算台積電2022年上半年就能量產英特爾CPU，比外界原先預期早半年至一年時間。

英特爾此前宣布將7nm製程晶片押後，更表示擬放棄自產晶片，改與台積電等代工廠合作。

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編輯︰侯景成