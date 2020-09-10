【額外收費】下月起向租用版成人八達通收15元 有7個類別獲豁免

八達通公司表示, 由10月1日起, 將收取15港元的「不常用八達通行政費」。如客戶持有「租用版成人八達通」, 並於3年內沒有增值或作支付用途, 將會被收取額外費用；若收費後, 仍沒有任何任何交易, 則會每12月被收取15港元, 直至八達通內的餘額及按金扣完為止。

受影響類別如下:

不記名租用版成人八達通

客戶年齡在18至59歲及沒有享有乘車優恵的租用版個人八達通

Smart Octopus (成人版)

客戶年齡在18至59歲及沒有享有乘車優恵的Smart Octopus

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公司表示, 該措施早在2017年6月份實施, 以鼓勵客戶恆常使用手上的八逹通；若在收費生效前, 即今年10月前, 客戶如無需使用便可退還, 取回餘額退款。他又指, 在正常情況下, 多數本港持卡人不會被取費用；只要用戶每3年內進行一次增值或付款交易、又或退回八達通, 則不會被收取有關費用。

7種可獲豁免的類別如下:

不記名租用版小童及長者八達通

附有殘疾人士及學生乘車優恵的租用版個人八達通

客戶年齡在18歲以下和60歲或以上的租用版個人八達通

Smart Octopus (長者版)

客戶年齡18歲以下和60歲或以上的Smart Octopus

銷售版八達通 (包括不記名及個人八達通), 例如鎖匙扣、手錶、配飾

租用版八達通更換計劃而發行的新八達通

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責任編輯：潘曉豐