【華為開發者大會】無懼美國制裁　華為HMS活躍用戶達4.9億

▲ 華為消費者業務雲服務總裁張平安表示，HMS手機今年5月後，在海外銷量開始增長，認為海外用戶正逐步接受HMS生態及手機。

鑑於美國頒布華為禁令，Google已禁止華為使用與其相關的服務，因此華為近年積極重新建立自家生態圈。除了自家研發的鴻蒙系統外，更研發用來取代Google行動服務的HMS（華為行動服務）。在今（10日）舉行的開發者大會2020上，華為同時宣布HMS Core的最新進展。

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華為消費者業務行政總裁余承東表示，受到美國制裁後華為發展崎嶇，惟華為無懼打壓，全球第三大應用生態正在破繭而出。他透露，華為去年只有90萬開發者，目前已擁有180萬開發者。而HMS的應用程式超過9.6萬個，活躍用戶則有4.9億。

▲ 華為消費者業務行政總裁余承東透露，華為去年只有90萬開發者，目前已擁有180萬開發者。而HMS的應用程式超過9.6萬個，活躍用戶則有4.9億。（華為開發者大會截圖）

華為消費者業務雲服務總裁張平安坦言，華為過往習慣依賴別人，但現時沒有了依賴，只能自己構建自己的生態，「華為不但不想按下暫停鍵，更要按下加速鍵，高速開發屬於自己的平台。」他表示，HMS手機今年5月後，在海外銷量開始增長，認為海外用戶正逐步接受HMS生態及手機。

他提到，今日起，HMS Core 5.0已全面開放予全球用戶及開發者全面使用。HMS Core 5.0的開放能力從去年14個Kit，增長到今年的56個Kit；API數量則從885個躍升至12981個，覆蓋7大領域包括應用服務、圖像、人工智能、媒體、系統、安全及智能服務。

▲ HMS Core 5.0的開放能力從去年14個Kit，增長到今年的56個Kit；API數量則從885個躍升至12981個。（華為開發者大會截圖）

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記者：曾曉汶