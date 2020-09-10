【疫市營商】Switch熱銷再增產至3,000萬部　香港價格會否下降？

▲ 任天堂再次提高其Switch遊戲機的產量，隨着供應愈來愈多，會否令價格下降？(任天堂官網圖片)

疫情下任天堂Switch需求持續增加，《彭博》引述知情人士透露，任天堂再次提高其Switch遊戲機的產量，目標調高20％至3,000萬部。在香港，Switch主機仍然熱銷，不過，隨着供應愈來愈多，會否令價格下降？

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Switch於2020年4月1日至6月30日期間，共銷售568萬部，按年增長1.66倍。其實任天堂已於8月初將生產訂單上調至2,500萬部，但看來仍然供不應求。

在香港，不少公司都有於facebook舉辦Switch主機組合抽籤購買活動，包括任天堂「正規商品販賣店」NSEW Store、一田、AEON、APITA、UNY，活動登記反應熱烈，不少網民均留言指抽不中，求正價主機。

至於價格，Switch主機正價為2,340元。根據price.com.hk顯示，現時單買Nintendo Switch (電池持續時間加長型號)，行貨的售價為2,650至3,088元，水貨則為2,500至2,658元，較5月時的行貨3,250至3,480元，水貨2,980至4,180元的售價大幅下降。

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責任編輯：朱悅瀅