【英國疫情】初企研發極速病毒測試 20秒有結果

▲ 英國初創公司研發極速病毒測試，只需採集唾液，20秒就有檢測結果，方便快捷。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，當地亦陸續開學、重啟經濟活動，學校甫開學就爆發多個感染群組，不能掉以輕心。當地初創公司研發極速病毒測試，只需採集唾液，20秒就有檢測結果，方便快捷。

由英國初創公司iAbra研發的檢測系統Virolens，已在希思羅機場（Heathrow Airport）完成為期為期三周的測試。

Virolens檢測系統採用人工智能技術以及全像顯微鏡，使用連接到顯微鏡的數碼相機分析唾液樣本，電腦經過數據分析後，可識別出樣本中有否含有新冠病毒，過程只需20秒。檢測快捷加上易於攜帶，方便在大型交通樞紐、辦公室、大型文化及體育盛事等活動上進行篩查。

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根據布里斯託大學（University of Bristol）的測試發現，Virolens檢測的靈敏度（sensitivity）和96.7％的特異度（specificity）分別達99.8%和96.7% 。

英國首相約翰遜表示，大型檢測計劃是疫苗面世前，阻擋第二波疫情的唯一希望；據報當局目標每日檢測次數可達1000萬。

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責任編輯：葉芷樺