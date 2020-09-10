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【商場優惠】皇室堡初秋購物折　消費回贈500元商戶餐飲禮券

商業 18:31 2020/09/10

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皇室堡由9月12日至10月31日期間，推出「皇室堡初秋購物折」，優惠包括「齊齊印．密密獎」換取現金券 、「賞買．賞食」消費回贈等。(皇室堡提供圖片)

商場趁初秋換新季谷消費。皇室堡由9月12日至10月31日期間，推出「皇室堡初秋購物折」，優惠包括「齊齊印．密密獎」換取現金券 、「賞買．賞食」消費回贈等。

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首先成為WINDSOR CLUB會員即時獲得500迎新積分，並參與「齊齊印．密密獎」，憑指定消費金額及集齊5個電子印花，即可免費換領「皇室堡HK$50購物現金券」及華人置業集團管理的5大商場之「HK$50美食現金券」（逾30間食肆適用）。

於皇室堡舉辦的「賞買．賞食」消費獎賞中，顧客只要到皇室堡任何商戶消費滿指定金額，即免費獲得HK$500商戶餐飲禮券，包括於The ONE空中食府享用佳餚美食、化妝美容專門店SEPHORA現金券、FANCL現金券、玩具“反”斗城現金券、童裝品牌My Little Korner現金券等。

「賞買．賞食」消費獎賞。(皇室堡提供圖片)

WINDSOR CLUB會員更特設YUM食禮遇獎賞活動及假日「童」你泊免費泊車優惠，會員可憑指定積分預留，然後以指定消費金額換取Marks & Spencer Food Store HK$50現金券乙張。會員亦可憑積分及消費，換領最高額外2小時免費假日泊車優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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