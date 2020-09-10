【商場優惠】皇室堡初秋購物折　消費回贈500元商戶餐飲禮券

▲ 皇室堡由9月12日至10月31日期間，推出「皇室堡初秋購物折」，優惠包括「齊齊印．密密獎」換取現金券 、「賞買．賞食」消費回贈等。(皇室堡提供圖片)

商場趁初秋換新季谷消費。皇室堡由9月12日至10月31日期間，推出「皇室堡初秋購物折」，優惠包括「齊齊印．密密獎」換取現金券 、「賞買．賞食」消費回贈等。

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於皇室堡舉辦的「賞買．賞食」消費獎賞中，顧客只要到皇室堡任何商戶消費滿指定金額，即免費獲得HK$500商戶餐飲禮券，包括於The ONE空中食府享用佳餚美食、化妝美容專門店SEPHORA現金券、FANCL現金券、玩具“反”斗城現金券、童裝品牌My Little Korner現金券等。

▲ 「賞買．賞食」消費獎賞。(皇室堡提供圖片)

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責任編輯：朱悅瀅