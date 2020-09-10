【諾貝爾獎】特朗普被提名和平獎 大熱門卻是其死對頭

美國總統特朗普成功斡旋以色列和阿聯酋，兩國同意關係正常化，為中東和平進展推前一大步，因此獲提名諾貝爾和平獎。雖然成就重大，特朗普本人亦似是十分期待，但他最終得獎的機會其實未算十分高。反而特朗普早前致力批評的對象，卻是得獎大熱。

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挪威4屆國會議員兼該國北約代表團主席蒂布林－耶德（Christian Tybring-Gjedde），接受霍士新聞訪問時披露，已經提名特朗普競逐和平獎。

英國博彩網站Betfair認為，特朗普並非和平獎熱門，頂多只是黑馬，跟微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的賠率並列，同為1賠20，目前並排第7。後者在新冠肺炎疫情期間多次發言，反駁坊間一些謬誤。

Betfair發言人指，比起獲頒和平獎，相信特朗普成功連任的機會更高，目前賠率降至10賠11。

以政界領導而言，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）和南韓總統文在寅的獲獎機會似乎較特朗普更高，兩者賠率分別為1賠5和1賠18，排第3和第6。

至於最熱的兩強，則是飽受特朗普批評的世界衛生組織（WHO，簡稱世衛），還有關注氣候變化、曾跟特朗普眼神交鋒的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg），賠率分別只得2賠5和1賠3。

10大和平獎熱門賠率如下：

1、世界衛生組織（WHO）：2賠5

2、通貝里（Greta Thunberg）：1賠3

3、阿德恩（Jacinda Ardern）：1賠5

4、聯合國難民署（UNHCR）：1賠12

5、黑人性命攸關（Black Lives Matter）：1賠16

6、文在寅：1賠18

7、特朗普（Donald Trump）：1賠20

7、比爾蓋茨（Bill Gates）：1賠20

9、阿桑奇（Julian Assange）：1賠33

9、普京（Vladimir Putin）：1賠33

▲ 通貝里

責任編輯：陳啟賢