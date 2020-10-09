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【諾貝爾和平獎】特朗普被提名 大熱門卻是其死對頭（多圖）

環球政治 11:37 2020/10/09

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美國總統特朗普成功斡旋以色列和阿聯酋，兩國同意關係正常化，為中東和平進展推前一大步，因此獲提名諾貝爾和平獎。雖然成就重大，特朗普本人亦似是十分期待，但特朗普最終獲得諾貝爾和平獎的機會其實未算十分高。反而特朗普早前致力批評的對象，卻是諾貝爾和平獎的得獎大熱。

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

【諾貝爾獎】特朗普好想攞和平獎？ Twitter連環轉發17帖【下一頁】

挪威4屆國會議員兼該國北約代表團主席蒂布林－耶德（Christian Tybring-Gjedde），接受霍士新聞訪問時披露，已經提名特朗普競逐和平獎。

英國博彩網站Betfair認為，特朗普並非和平獎熱門，目前並排第4。Betfair發言人指，比起獲頒和平獎，相信特朗普成功連任的機會更高，目前賠率降至1賠2.88。

以政界領導而言，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）比特朗普更為熱門，賠率為1賠4.3。

10大熱門人選

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至於最熱的兩強，則是飽受特朗普批評的世界衛生組織（WHO，簡稱世衛），還有關注氣候變化、曾跟特朗普眼神交鋒的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg），賠率分別只得1賠3和1賠4。

10大和平獎熱門賠率如下：

1、世界衛生組織（WHO）：1賠3
2、通貝里（Greta Thunberg）：1賠4
3、阿德恩（Jacinda Ardern）：1賠4.33
4、聯合國難民署（UNHCR）：1賠13
4、特朗普（Donald Trump）1賠13
4、艾登堡爵士（Sir David Attenborough）：1賠13
7、歐盟（The European Union）：1賠17
8、黑人性命攸關（Black Lives Matter）：1賠17
9、文在寅：1賠19
10、比爾蓋茨（Bill Gates）：1賠21
10、無國界記者 （Reporters Without Borders）：1賠21

責任編輯：陳啟賢

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