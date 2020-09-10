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【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課

環球社會熱點 17:28 2020/09/10

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【歐洲第二波疫情】英國甫開學連環爆疫 中招學校未停課

新型冠狀病毒疫情肆虐下，英國政府決定本月復課，在英格蘭約克郡布拉福市，已有6間學校有學生確診，惟涉事學校未有全面停課，仍按原訂計劃僅安排相關同學隔離。甫開學便接二連三有學校出現疫情，回校上課是否可行，更受質疑。

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英格蘭布拉福市（Bradford），是校園疫情較嚴重地區之一，9月初開學至今僅短短約1周，當地已有6間中小學出現疫情。據政府數據，開學後首周，當地共有423宗新增確診，平均每10萬人有78.4人受感染，較前周的52.8人顯著上升。

相關學校未有全面關閉，僅安排染疫學生及其班級接觸圈（class bubble）內的師生，自我隔離14日，其餘學生如常上課。

當地辦學團體Star Academies表示，校方正努力追回去年錯失的課程進度，希望毋須部分甚或全面關閉學校，又指校方已做好準備應對所有情況，需在家隔離的學童，會安排遙距教學。

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英國政府將各地疫情按嚴重程度分成4級，最輕的1級，所有學校如常開學；第2級地區，則只要學校能按指引做好防疫，會繼續開學，部分地區採用輪班形式上課，減低課室人數。最嚴重的第3及第4級，則全面停課，僅讓父母為醫生等關鍵職位的學童回校。

責任編輯：林建忠

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