  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 20:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析】景順策略師：科技股大跌屬健康調整　惟市場或經歷較大波動

股樓投資 19:36 2020/09/10

分享：

美股上周急跌，惟大多數分析師都認為，早前科技股短期內升幅不少，故是次科技股拋售浪潮屬於健康調整。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper亦表示，科技股未來的發展前景明朗，惟她認為市場也有可能繼續下跌或出現較大波動。

自疫情爆發以來，環球央行都試圖以寬鬆的貨幣政策，為市場注入流動性，資金持續流入股市。鑒於美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於全球央行年會（Jackson Hole）上表示，當局正放寬其通脹目標政策，允許通脹水平超過2%，市場料低息政策仍將持續，有利股市等風險資產。

【美股戰報】美股連跌四日後回升 Tesla報復式反彈近一成   了解請按【下一頁

【美股分析】新債王岡拉克：散戶太瘋狂是股市的不祥之兆  了解請按【下一頁

【美股分析】最大私募基金黑石副主席：美股存調整風險惟非熊市  了解請按【下一頁

科技股此前引領美國不斷上升，是次亦是跌的最慘。不過Hooper認為，受惠於疫情引發的消費趨勢改變，包括居家辦公、電子商務、人工智能、金融科技等在內的科技行業，長遠來看前景明朗。不過她亦警告，這並不意味著市場不會下跌或出現較大波動。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

編輯：李勝男

疫情 貨幣政策 Fintech 人工智能 鮑威爾 科技行業 通脹 美國 美國聯儲局 美股

下一篇文章

軍艦島受颱風重創 大範圍歷史建築恐崩塌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【港元定存】搵9個朋友齊齊存8萬元　3個月定存齊齊賺10.8厘
【港元定存】搵9個朋友齊齊存8萬元　3個月定存齊齊賺10.8厘