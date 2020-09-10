【美股分析】景順策略師：科技股大跌屬健康調整　惟市場或經歷較大波動

美股上周急跌，惟大多數分析師都認為，早前科技股短期內升幅不少，故是次科技股拋售浪潮屬於健康調整。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper亦表示，科技股未來的發展前景明朗，惟她認為市場也有可能繼續下跌或出現較大波動。

自疫情爆發以來，環球央行都試圖以寬鬆的貨幣政策，為市場注入流動性，資金持續流入股市。鑒於美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於全球央行年會（Jackson Hole）上表示，當局正放寬其通脹目標政策，允許通脹水平超過2%，市場料低息政策仍將持續，有利股市等風險資產。

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科技股此前引領美國不斷上升，是次亦是跌的最慘。不過Hooper認為，受惠於疫情引發的消費趨勢改變，包括居家辦公、電子商務、人工智能、金融科技等在內的科技行業，長遠來看前景明朗。不過她亦警告，這並不意味著市場不會下跌或出現較大波動。

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編輯：李勝男