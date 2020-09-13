  • 27°C
香港時間 : 2020913日 (日) 08:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【裏裏外外@iM網欄】教你有效美胸豐胸、自己自然升Cup

名人薈萃 08:31 2020/09/13

分享：

近日在地鐵站看到不少美胸、豐胸廣告，相信很多愛美的女士也花了不少資源在這方面投資。今次就講豐胸、升Cup，教大家如何以最低成本、最高效益地夢想成真。

首先要教大家計數，這是基本概念：先減後加。先去除身上的毒丶塞丶淤，然後再補充能量，對身體才有幫助。否則雖然一邊努力做運動，另一方面又不斷增加一些不良習慣、嗜好，即等於零，空轉！

我們日常生活中經常有很多令身體收緊的動作，如整日看電腦或機不離手等，手臂及身體常時在同一位置丶同一模式運作，使腋下及胸部堵塞，氣血不通，所以我們先要疏通，然後再做一些提升的動作，便能事半功倍。

除了因以上不良姿勢影響胸部外，如果我們穿著不適當的內衣、飲食不均衡（如不正確減肥）、產後哺乳、運動不當等，也會對胸部造成或多或少的壓力，所以要美胸的女士，隨了加強以下動作外，還要先減除一些對胸部負擔的因素。

今次教你幾個動作，不但可以提升胸部，更可以解決肩膊背的問題，可以令你有迷人的背肌，讓你上半身有前（挺胸、升Cup)丶無後(改變駝背等問題）。但要緊記，持續才有效，欲速則不達！

Tips 1:

將雙手放在腹部（圖1），然後將手肘沿著身旁打開（圖2），再放回腹部，這是1 次，做20 次。記得做時腰要直、挺胸收腹，這動作也可以坐著。

圖1

圖2

Tips 2:

抬起左手，將左手肘貼近頭部後面（見圖3），初學者將左手放在頭上便可（見圖4），維持5-10 秒，然後轉右手。習慣這動作後可逐漸加長至20 秒。記得做時肋骨及手臂要有拉上、提升的感覺。

圖4

圖3

Tips 3:

雙手合掌於胸前（圖5），互相抗衡鬥力3 秒，然後放鬆，再鬥力3 秒後放鬆，做10 次。感覺腋下有些痠，這是做對啊，正在幫你疏通堵塞的地方！

圖5

這動作有提升版，合掌後將手肘貼近，放在胸前（圖6）或將手掌連手肘拉高，手掌靠前額頭（圖7），這時手臂覺得好痠、腋下及胸部有拉扯提高的感覺，每次維持5 秒，做20 次。這動作可以消取副乳，手臂的ByeBye 肉也可甩掉！

圖7

圖7

Tips 4:

將手在腋下極泉穴（圖8），用手指大力按壓腋下，感覺有些痠痛，持續按20 -30 次。

圖8

伸出左手臂，將右手放在左手臂內側，橫向大力按摩至腋下，並按至胸前（圖9），做20 次後轉伸出右手臂，同樣做20 次。

圖9

以上動作有助疏通胸部氣血，並可消除突出的副乳。

Tips 5 :

另一個較方便易做，而且好效的方法，我的學生試過，持續每天做，幾星期後，由B Cup 升至C Cup，有些學生更升至D Cup。

首先提起你的右肩膀（圖10），然後反方向向後打圈（圖11），慢慢向後落（圖12），再落回到原點（圖13），記得要向後（不要向前），仲要打大圈，越大越好，因為我們的重點是提升！

圖10

圖11

圖13

圖13

做這個動作時，整個上半身包括腰部、手臂等，都會動起來，所以我們要盡量放鬆身體，令肩膊可以大幅度向後轉動，可以疏通胸部及週邊的經絡，並可以解決肩頸痠痛丶肩週炎丶五十肩等問題。所以，如果胸部健康的人，應該不會有肩頸等毛病。

Tips 6:

其實胸部四週圍有幾個重要穴位，大家要記得，而且要經常按摩，由外至內打圈20次，最好在洗澡後按，因為氣血循環較好。

這幾個穴位是：

1） 檀中（圖14）：胸部中央，兩乳頭之間

2）乳根：乳房底部、乳頭下2 吋

3）天溪 ：乳房外側、乳頭外2 吋

4）屋翳：乳頭直上方，第二及第三肋骨之間的接口位。

圖14

不過如果你覺得好難記，唔使煩，只要記得胸部四邊就可以，而且持續按摩不但可以有豐胸效果，也可以紓緩咳嗽、氣喘等問題。緊記按摩時用乳液或按摩油，按摩後要立即飲溫水，促進排毒。

按摩時重點要提升、豐胸，預防及針對胸部下垂，所以要將背後的副乳向內推（圖15及圖16）

圖15

圖16

Tips 7:

如果平日在家看電視，也可利用雙手按摩腳背的胸部淋巴（圖17），站著也可按摩（圖18），對胸部有保健護理功效。按摩時先搽乳液或油，並大力上下按壓腳背約5 分鐘。多做腳背會令你有意想不到的收穫！

圖17

圖18

做運動或按摩時，可以聽聽以下今次為挑選的歌曲，由Deva Premal 演釋Yemaya Assessu，看見畫面有好多不同種類的花，繁花似錦，特別令人心曠神怡啊！希望大家喜歡，也期待大家豐胸、升Cup 好消息！

作者_盈望簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

 

更多裏裏外外@盈望的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 盈望

欄名 : 裏裏外外

最新專欄文章 更多

【裏裏外外@iM網欄】與周公無緣見面，怎麼辦？ 幾招令您加速入睡！
2020/08/30
【裏裏外外@iM網欄】與周公無緣見面，怎麼辦？ 幾招令您加速入睡！
【裏裏外外@iM網欄】內裏堵塞，如何令腸道暢通？
2020/08/16
【裏裏外外@iM網欄】內裏堵塞，如何令腸道暢通？
【裏裏外外@iM網欄】為你加添空間，解決肩頸膊痛駝背等問題
2020/08/02
【裏裏外外@iM網欄】為你加添空間，解決肩頸膊痛駝背等問題
【裏裏外外@iM網欄】教你減肥美白 消除及預防腰痛
2020/07/19
【裏裏外外@iM網欄】教你減肥美白 消除及預防腰痛
【裏裏外外@iM網欄】生活小陋習致頭痛失眠？每日腳底瑜珈小Tips！
2020/07/05
【裏裏外外@iM網欄】生活小陋習致頭痛失眠？每日腳底瑜珈小Tips！

上一篇文章

【都市診療室】改善徵狀　助升銀屑病者競爭力

下一篇文章

【A股布局】年回報逾八成　A股最牛基金靠傳統股食糊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（上）
【你財策劃師】中年擁千萬籌謀退休　6個資產配置方法（上）
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦
【父幹力量】慈父斥475萬購樓仔兩房助愛兒上車 代理：平絕佐敦
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【網民熱話】港人到深圳工作獎金達20萬人民幣？ 網友：騰訊、華為有Offer即上
【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市
【上車盤】鄰近屯門站　首期不用50萬　上車客鬥快入市