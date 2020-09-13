【裏裏外外@iM網欄】教你有效美胸豐胸、自己自然升Cup

近日在地鐵站看到不少美胸、豐胸廣告，相信很多愛美的女士也花了不少資源在這方面投資。今次就講豐胸、升Cup，教大家如何以最低成本、最高效益地夢想成真。

首先要教大家計數，這是基本概念：先減後加。先去除身上的毒丶塞丶淤，然後再補充能量，對身體才有幫助。否則雖然一邊努力做運動，另一方面又不斷增加一些不良習慣、嗜好，即等於零，空轉！

我們日常生活中經常有很多令身體收緊的動作，如整日看電腦或機不離手等，手臂及身體常時在同一位置丶同一模式運作，使腋下及胸部堵塞，氣血不通，所以我們先要疏通，然後再做一些提升的動作，便能事半功倍。

除了因以上不良姿勢影響胸部外，如果我們穿著不適當的內衣、飲食不均衡（如不正確減肥）、產後哺乳、運動不當等，也會對胸部造成或多或少的壓力，所以要美胸的女士，隨了加強以下動作外，還要先減除一些對胸部負擔的因素。

今次教你幾個動作，不但可以提升胸部，更可以解決肩膊背的問題，可以令你有迷人的背肌，讓你上半身有前（挺胸、升Cup)丶無後(改變駝背等問題）。但要緊記，持續才有效，欲速則不達！

Tips 1:

將雙手放在腹部（圖1），然後將手肘沿著身旁打開（圖2），再放回腹部，這是1 次，做20 次。記得做時腰要直、挺胸收腹，這動作也可以坐著。

▲ 圖1

▲ 圖2

Tips 2:

抬起左手，將左手肘貼近頭部後面（見圖3），初學者將左手放在頭上便可（見圖4），維持5-10 秒，然後轉右手。習慣這動作後可逐漸加長至20 秒。記得做時肋骨及手臂要有拉上、提升的感覺。

▲ 圖4

▲ 圖3

Tips 3:

雙手合掌於胸前（圖5），互相抗衡鬥力3 秒，然後放鬆，再鬥力3 秒後放鬆，做10 次。感覺腋下有些痠，這是做對啊，正在幫你疏通堵塞的地方！

▲ 圖5

這動作有提升版，合掌後將手肘貼近，放在胸前（圖6）或將手掌連手肘拉高，手掌靠前額頭（圖7），這時手臂覺得好痠、腋下及胸部有拉扯提高的感覺，每次維持5 秒，做20 次。這動作可以消取副乳，手臂的ByeBye 肉也可甩掉！

▲ 圖7

▲ 圖7

Tips 4:

將手在腋下極泉穴（圖8），用手指大力按壓腋下，感覺有些痠痛，持續按20 -30 次。

▲ 圖8

伸出左手臂，將右手放在左手臂內側，橫向大力按摩至腋下，並按至胸前（圖9），做20 次後轉伸出右手臂，同樣做20 次。

▲ 圖9

以上動作有助疏通胸部氣血，並可消除突出的副乳。

Tips 5 :

另一個較方便易做，而且好效的方法，我的學生試過，持續每天做，幾星期後，由B Cup 升至C Cup，有些學生更升至D Cup。

首先提起你的右肩膀（圖10），然後反方向向後打圈（圖11），慢慢向後落（圖12），再落回到原點（圖13），記得要向後（不要向前），仲要打大圈，越大越好，因為我們的重點是提升！

▲ 圖10

▲ 圖11

▲ 圖13

▲ 圖13

做這個動作時，整個上半身包括腰部、手臂等，都會動起來，所以我們要盡量放鬆身體，令肩膊可以大幅度向後轉動，可以疏通胸部及週邊的經絡，並可以解決肩頸痠痛丶肩週炎丶五十肩等問題。所以，如果胸部健康的人，應該不會有肩頸等毛病。

Tips 6:

其實胸部四週圍有幾個重要穴位，大家要記得，而且要經常按摩，由外至內打圈20次，最好在洗澡後按，因為氣血循環較好。

這幾個穴位是：

1） 檀中（圖14）：胸部中央，兩乳頭之間

2）乳根：乳房底部、乳頭下2 吋

3）天溪 ：乳房外側、乳頭外2 吋

4）屋翳：乳頭直上方，第二及第三肋骨之間的接口位。

▲ 圖14

不過如果你覺得好難記，唔使煩，只要記得胸部四邊就可以，而且持續按摩不但可以有豐胸效果，也可以紓緩咳嗽、氣喘等問題。緊記按摩時用乳液或按摩油，按摩後要立即飲溫水，促進排毒。

按摩時重點要提升、豐胸，預防及針對胸部下垂，所以要將背後的副乳向內推（圖15及圖16）

▲ 圖15

▲ 圖16

Tips 7:

如果平日在家看電視，也可利用雙手按摩腳背的胸部淋巴（圖17），站著也可按摩（圖18），對胸部有保健護理功效。按摩時先搽乳液或油，並大力上下按壓腳背約5 分鐘。多做腳背會令你有意想不到的收穫！

▲ 圖17

▲ 圖18

做運動或按摩時，可以聽聽以下今次為挑選的歌曲，由Deva Premal 演釋Yemaya Assessu，看見畫面有好多不同種類的花，繁花似錦，特別令人心曠神怡啊！希望大家喜歡，也期待大家豐胸、升Cup 好消息！

作者_盈望簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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