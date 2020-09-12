澳洲加入調查蘋果App Store與Google Play　向遊戲商收費情況

澳洲競爭監管機構周二部（8日）表示，將調查蘋果公司與Google Play等，其收集及共享用戶數據的情況，並研究手機應用程式市場價格是否有足夠的透明度。

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）副主席Delia Rickard表示，應用程式而成為大眾普遍會青到的工具，他們希望得知澳洲當地的應用程式市場的實際情況。「（我們）對應用程序生態系統中數據的使用和共享方式感興趣，包括Google和Apple通過控制主要應用程序商店而獲得的數據」。他續補充應用程序已成為澳洲許多消費者在日常生活中不可缺少的工具，在疫情期間，這種趨勢可能會加劇。隨著應用程序對企業的發展和營運，其對企業的重要性也越來越高。

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早前，「要塞英雄」（Fortnite）開發者加入自家遊戲貨幣銷售系統的新功能，引發Epic Games和蘋果的法律糾紛。該功能允許iPhone用戶直接在應用程式內購買遊戲貨幣，從而避免蘋果又或是Google的應用內購買抽取30%佣金。最終App Store及Google Play前後把《要塞英雄》下架，但蘋果則表示願意與Epic Games進行協商，讓「要塞英雄」重新在App Store上架。

澳洲競爭及消費者委員會正進行一項為期五年的調查，消費者購買及使用應用程式為其中一部分，該調查每隔六個月發表報告，最終報告有機會在3月份發布。

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責任編輯：梁翠麗