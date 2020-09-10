【華為開發者大會】華為發布EMUI 11　升級優先使用鴻蒙2.0

▲ 華為今（10日）在華為開發者大會2020上宣布，推出EMUI 11系統更新，並帶來多項新功能。

Google昨（9日）發布Android 11新版本系統，華為立刻追上步伐，今（10日）在華為開發者大會2020上宣布，推出EMUI 11系統更新，並帶來多項新功能，當中包括分屏能力、多屏協作3.0、AI翻譯字幕等。

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華為消費者業務軟件部總裁王成錄在會上宣布，EMUI 11系統運用了鴻蒙2.0的分佈式設計，將應用到更多系統，並可做到多設備協同。他又透露，升級到EMUI 11的用戶，將可獲得最先升級到鴻蒙2.0的機會。而目前華為P40、Mate 30等10款機型，已正式開始支援EMUI 11。

全新的EMUI 11不再只局限於手機之間的作多屏協作，還能與採用鴻蒙系統的IoT設備協作，例如手機可使用平板的攝像鏡頭進行視像對話、手機可與搭載鴻蒙系統的智能家居設備，透過碰一碰作無感聯網等。王成錄在會上以短片作示範，例如在廚房場景中，用戶可透過手機通過分佈式系統連接烤箱，並在手機查看烤箱的狀態及操控。

▲ 王成錄在會上以短片作示範，例如在廚房場景中，用戶可透過手機通過分佈式系統連接烤箱。（華為開發者大會截圖）

此外，EMUI 11更支援即時的AI翻譯字幕。王成錄透露，EMUI 11目前可為不同的海外短片及劇集作翻譯，現時支援中文、英文、日語、韓語的短片作實時翻譯。

▲ 王成錄透露，EMUI 11目前可為不同的海外短片及劇集作翻譯，現時支援中文、英文、日語、韓語的短片作實時翻譯。（華為開發者大會截圖）

王成錄預計，EMUI 11版本將會逐步開放予超過50款機型升級，並預計EMUI 11的升級率將達到90%。

▲ （華為開發者大會截圖）

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記者：曾曉汶