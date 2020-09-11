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【四叔退休】新地績後股價曾跌近1% 李兆基將退任新地副主席、非執董（第二版）

即市財經 09:48 2020/09/11

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李兆基將退任新鴻基地產非執行董事和董事局副主席。

新鴻基地產 （00016） 昨收市後公布業績，維持分派末期息每股3.7元，並公布李兆基將退任非執董及副主席。新地今早開市輕微高開，最高曾見100.4元，最新跌約0.7%。

新地最新報99.2元，跌0.7%，成交2,180萬元。新地上個財年基礎溢利按年跌9%，但如券商早前預期，維持全年每股股息4.95元，與去年持平。

若以最新股價計，新地現價股息率約4.98厘。

新地昨日一併宣布，李兆基知會公司，因其年事已高，將在股東周年大會上退任公司非執行董事及終止出任董事局副主席，梁櫸涇也將退任公司獨立非執行董事。

 

新地表示，李兆基於1972年上市時便一直出任公司董事局副主席，服務至今超過48年。他卓越的領導才能、超過60年的行業經驗，以及其予集團的寶貴意見及貢獻， 讓集團奠定穩健基礎，並得以持續發展。董事局對李兆基及梁櫸涇的不懈的支持和提供卓越的服務，以及為集團的成就所作出的寶貴貢獻表示感謝。

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編輯：陳健婷

香港股票 新鴻基地產（00016）

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