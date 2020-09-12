【清酒新世界@iM網欄】釀製之一　米的處理

其實專欄的一開頭就應該要講解關於釀製的知識，但一直都沒有機會，又或者說還未找到對的時機讓這個成為主題。回想起今年初的時候，正正就是年初一，我剛好在日本爆發疫情之前回到香港，是次我到訪富久千代酒造（即鍋島酒藏）學習釀造清酒，親身體驗每一個釀酒的步驟令我獲益良多，真的是一個畢生難忘的經歷！

要講解釀製清酒可以很簡單也可以很複雜，讓我簡單地說明吧。釀製清酒分開五個步驟：一是米的處理；二是米麴的製作；三是促進發酵的液體；四是醪及三階段製程；五是壓榨及裝瓶。

先說明一下關於米的處理，當中涉及精米、洗米、浸漬、蒸米等程序。剛收成的米會被稱為糙米，我在之前的專欄曾提及過直立式精米機，以此機將米粒作精米及精米步合，即是把糙米的外殼磨走，這是為了避免清酒的風味處於一個不太理想的狀態，由於清酒是以米心的澱粉釀製而成，而包着米心的是脂質、蛋白質和礦物質都是清酒風味和香味的來源，所以必須要把米的外殼去除才能釀製出一枝好的清酒，這是製造精米的首要條件！

當米磨好了指定的精米步合後，由於磨米過程會產生很多的熱量，所以精米要放在陰涼的地方大概兩至三個星期，以確保精米的溫度能夠降低及平衡米粒內的水份，這個工序被稱為「枯」。我在之前的文章都有提及到，不是所有酒藏都擁有自己的精米機，第一是因為精米機的體型比較大，需要的位置甚多；第二保養的費用比較高，通常只會是工廠式製作清酒的酒藏才會擁有，所以日本大部份的酒藏，都是找人幫忙磨米或直接買精米來釀製清酒的。

接著就是洗米的工序，回想起我年初時在完成洗米的工序後，雙手都變了紅紅的冰棒，可能因為當時的天氣還是很冷。其實洗米的工序很簡單，相信大家煮飯之前會洗米，同樣道理不過酒藏的筲箕更加大，雖然好像很簡單，但是其實整個過程很辛苦，因為本來米就有一定的重量，加上吸水後米的重量會增加約兩倍，還有在洗米的工序中是不能停下來休息的，所有工序都要一氣呵成！而洗米的方式有兩種，一種是倚靠機器，另一種就是我所體驗的也就是手工洗米，哈哈，老實說挺好玩的，但時間一長我真的有點吃力了。今篇先分享到此，下一篇會再介紹清酒，還有洗米後的工序吧，記得下星期六繼續關注啊！



作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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