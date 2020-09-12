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【胡言食語@iM網欄】坐擁維港景色 四季酒店龍景軒

名人薈萃 09:02 2020/09/12

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香港夜色，名聞中外，而能欣賞到美麗維港景色的餐廳，港島區四季酒店，龍景軒中菜廳，正是很好的地方。四季酒店，是國內遊客，喜愛住宿地方。龍景軒更甚受他們歡迎。

經濟低迷下，接到很久以經未見朋友的喜悅訊息，因剛轉了很好的新工作在IFC，故約我在龍景軒晚餐慶祝。龍景軒，是全球第一間連續十二年，榮獲米芝蓮三星粵菜。龍景軒午膳的精緻點心，十分出名，其鮑魚雞粒酥更是一絕。

晚飯當天，約六時到達，天氣很好，因時值盛夏，日長夜短，正是攝影上[Magic hour]珍貴時刻。當步入餐廳時，透過落地玻璃，看到柔美的光線下，寧靜的維港景色，令人心情十分舒暢，更感覺到香港的可貴，心裡祝願這地方，很快就可以否極泰來。

點了套餐菜式，當大家暢談彼此近況時，待應奉上香檳酒杯後，開了一瓶，外表好像氣酒的Sparkling Tea，讓我們品嚐。第一次喝此種冰涼的有氣茶，感覺上冰涼味清。

前菜是子薑鱸魚柳，當放入口中時，先嚐到甜中帶酸的汁液，再吃到鮮味幼滑的鱸魚肉，很好的開胃菜式。

將龍蝦肉混入黑松露，釀入牛油果內，焦脆的外層，香脆味濃，豐厚的龍蝦肉，帶著松露香味，肉質鮮味，海鮮加鮮果，是炎夏的很好配搭。雖然牛油果味道只是一般，但是卻是對心血管，很好的健康食物。

蟹肉海參羹

是晚的湯羹，是蟹肉海參羹，新鮮肉蟹拆殼取肉、海參切絲後，以慢火烹煮成羹，海參絲爽口，蟹肉鮮嫩幼滑，味道濃郁，吃後齒頰留香。

 主菜是羊肚菌百合牛柳粒，將上等的牛肉粒，配上羊肚菌及新鮮百合，牛肉外香內滑，肉質鮮嫩，羊肚菌香味獨特，百合清甜，真是完美的晚餐。

野生羊肚菌，生長在海拔20003000米，是珍貴的食材，含有多種維生素及氨基酸，對腸胃及提高身體免疫力，有很好幫助。

炒飯及乾炒牛河，是粵菜大廚的考試菜式，亦可看出廚藝的高低。好的炒飯，是粒粒分明，油份適中，火候掌握要好。龍景軒的瑤柱帶子炒飯，做得很好，將白飯與蛋白及帶子，用大火同炒，再灑上瑤柱絲，飯粒分明，入口甘香軟韌，味道甚佳。

鮮芒果肉的楊枝甘露，口感冰涼，清甜潤滑，爽口，芒果鮮甜，夏天很好的時令甜品。

楊枝甘露，是在80年代，由利苑酒家首創，將芒果肉、西柚、西米露、糖水調制而成，因味道可口，現在己經成為甚受歡迎的甜品美食了。

龍景軒的甜品，甚有水準，蛋黃酥、甘香味濃，外皮入口鬆脆，奶油味甜而不膩，幼滑可口，馬豆糕甘甜，水準很好。

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作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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撰文 : 胡言

欄名 : 胡言食語

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