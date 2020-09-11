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【居屋2020】新居屋戶戶開門見廁? 除了這5款戶型 (戶型全集多圖)

股樓投資 18:13 2020/09/11

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今日(9月10日)起至10月7日晚上時居屋接受申請，網上申請網址:https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/tc/index.html

今期推售４個屋苑，分別是鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共推出7,047個單位。大部份戶型均是開門見廁, 即大門對正廁所入口, 鑽石山啟翔苑及馬鞍山錦駿苑戶型清一色是開門見廁,  不過粉嶺山麗苑及火炭彩禾苑則5款戶型並非開門見廁, 其中山麗苑有不少單位是開門見廳。

鑽石山啟翔苑:

單位數目:940個

座數:2座

層數: 34至38層

單位面積:295至502平方呎

入伙年期:2023年

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    +3
    +2

 

馬鞍山錦駿苑:

單位數目:2079個

座數:5座

層數: 39至42層

單位面積:311至494平方呎

入伙年期:2023年

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    +7
    +6

 

火炭彩禾苑:

單位數目:806個

座數:1座

層數: 44層

單位面積:394至614平方呎

入伙年期:2020年

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    +4
    +3

 

粉嶺山麗苑:

單位數目:3222個

座數:6座

層數: 25至40層

單位面積:278至451平方呎

入伙年期:2021年

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

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